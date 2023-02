BMW iX5 Hydrogen : 100 exemplaires sur la route

Dévoilé sous la forme d’un prototype au salon de Francfort en 2019, le BMW iX5 Hydrogen devient réalité et roule enfin. Cependant, il n’est pas encore question d’une production en série. La marque allemande avance par étapes, et la dernière en date est de confronter sa nouvelle technologie à des utilisateurs novices, plus exactement à des personnes qui n’ont pas été impliquées dans le processus de développement.

Selon Oliver Zipse, le dirigeant de BMW, « l’hydrogène est la pièce manquante du puzzle en ce qui concerne la mobilité sans émissions locales. Une technologie à elle seule ne suffira pas à permettre une mobilité climatiquement neutre dans le monde entier ».

Cet iX5 Hydrogen, produit dans une usine pilote à Munich, développe au total 295 kW (soit 401 ch) grâce au cumul de la pile à combustible de 125 kW (soit 170 ch) et la batterie de 170 kW (soit 231 ch). Deux réservoirs de 700 bars en plastique renforcé de fibres de carbone contiennent six kilos d’hydrogène gazeux, avec à la clé 504 km d’autonomie. La chaîne de traction de ce X5 semble bien aboutie, mais BMW souhaite encore peaufiner sa technologie pour l’adapter au mieux à la clientèle. Néanmoins, le principal frein demeure le réseau de distribution. On compte aujourd’hui à peine 30 stations sur le territoire, elles devraient être au nombre de 225 en 2025. Le chemin est encore long…

Selon BMW, si les conditions sont réunies (production d’hydrogène, notamment à partir d’énergie verte, et expansion de l’infrastructure), « la technologie de la pile à combustible à hydrogène a le potentiel pour devenir un pilier supplémentaire du portefeuille de chaînes cinématiques ».

Une histoire qui date

Cela fait longtemps que BMW se penche sur cette technologie, sans l’avoir jamais totalement abandonné. L’histoire débute en 1979 avec la 520h, leur première voiture fonctionnant à l’hydrogène. Il faudra attendre 1997 pour que la pile à combustible apparaisse, début 2000 pour qu’une dizaine de Série 7 « Clean Energy » soient assemblées, et 2006 pour que la Série 7 Hydrogen 7 soit présentée.