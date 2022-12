225 stations d'hydrogène en France en 2025 ?

Représentant les intérêts de la filière d’hydrogène française, l’association France Hydrogène avait déjà publié en 2021 une étude sur le déploiement de cette technologie en France dans les années à venir après les 9 milliards d’euros de soutien public accordés à la filière en 2020. Elle dessinait alors deux scénarios selon l’avancement des projets, l’un tablant sur une capacité de production annuelle à 680 000 tonnes de dihydrogène d’ici 2030, l’autre –plus ambitieuse- sur une capacité annuelle à 1 090 000 tonnes de dihydrogène.

Aujourd’hui, France Hydrogène précise ses estimations après une collecte de données très poussée auprès des collectivités locales et de tous les projets en cours dans le pays. Elle en comptabilise au total plus de 250 et selon ses calculs, la consommation annuelle d’hydrogène renouvelable et « bas carbone » attendra 1 070 000 tonnes (soit un chiffre proche de l’estimation la plus optimiste de son étude de l’année dernière). Il avance aussi le chiffre de 225 stations ouvertes dans le pays d’ici 2025, avec un minimum d’une dizaine de stations dans chaque région.

Bientôt facile de faire le plein d’hydrogène de sa voiture ?

Si ces estimations sont bonnes, il deviendra possible de faire le plein de sa voiture à hydrogène quelle que soit sa situation géographique en France. Et ce même si pour l’instant, l’offre en matière de véhicules à hydrogène reste très confidentielle. Rappelons que les projets français d’Hopium et NamX tablent justement sur une commercialisation aux environs de 2025, que Toyota planche sur une nouvelle technologie de moteurs thermiques à hydrogène et que BMW doit aussi lancer un modèle fonctionnant avec ce carburant. Alors, les voitures à hydrogène vont-elles vraiment décoller en parallèle de l’électrique ?