BMW iX5 Hydrogen : l'autre voie - En direct du Salon de Munich 2021

Quand on le découvre pour la première fois sur le stand BMW à Munich, cette iX5 semble reprendre la même recette que l'iX3 avec des artifices esthétiques similaires : une face avant remaniée pour améliorer l'aérodynamisme et quelques touches de bleu satiné parsemées ici et là.

Mais l'iX5, lui, n'est seulement une version électrique de l'X5 et l'indice principale qui permet de le deviner est l' « Hydrogen » accolé à son nom. Il embarque en effet une pile à combustible alimenté par une paire de réservoirs en plastique renforcé de fibres de carbone conservant 6 kg d'hydrogène à une pression de 700 bars. Sa puissance délivrée est de seulement 170 ch mais sa petite batterie de charge récupérant de l'énergie au freinage et à la décélération permet toutefois au moteur électrique emprunté à l'iX d'offrir jusqu'à 374 ch.

Une commercialisation à proprement parler n'est pas prévu mais BMW en produira cependant quelques exemplaires en 2022 pour réaliser des démonstrations et permettre des essais.

J'aime Je n'aime pas

L'instant Caradisiac

Cet X5 suscitait un engouement étonnant pour un véhicule tant de niche, à tel point qu'il était difficile d'en faire une photo sans saisir en même temps une sélection de journalistes du monde entier.