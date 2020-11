Essai vidéo - BMW iX3 : que vaut le premier SUV électrique de BMW ?

EN BREF 1er SUV électrique de BMW Autonomie : 460 km À partir de 69 950 €

C’est en 2013 que BMW s’est lancé dans l’aventure de l’électrique avec les i3 et i8. Deux modèles ayant un style totalement différent de leur homologue thermique faisant de BMW, le constructeur premium pionnier dans l’électrique loin devant Audi et Mercedes. Mais, en l’espace de 7 ans, beaucoup de choses ont changé.

Aujourd’hui d’alternative, l'électrification est devenue une obligation en raison des nouvelles normes environnementales imposées par l’Union Européenne mais également du contexte avec une prise de consciente écologique indéniable. Comme la plupart des marques, BMW a développé son offre électrifiée et ce n’est qu’un début puisque la firme à l’hélice prévoit de commercialiser 25 modèles électrifiés en 2023. Les ventes devraient suivre cette croissance avec 1 million de ventes en 2021 et même 7 millions en 2030 au niveau mondial soit la moitié des ventes du constructeur allemand.

Devant cette situation, BMW a donc décidé de changer de stratégie : désormais les modèles électriques et thermiques se ressembleront. Une politique déjà appliquée par d’autres marques comme par exemple Peugeot. Les constructeurs vont donc laisser les clients choisir. Une technique dénommée « the power of choie » qui va entraîner la multiplication des carburations sur le même modèle avec des moteurs essence, diesel, hybride rechargeable et électrique.

Conséquence, ce iX3 est très proche esthétique du X3 apparu en 2017. Les seules différences portent sur l’adoption d’une calandre désormais pleine, d’un bouclier au dessin simplifié et de jantes 20 pouces augmentant l’efficience grâce à leur design. Des touches bleues apposées sur la calandre, les bas de caisse ou le bouclier arrière soulignent le côté électrique du iX3. Pour le reste, pas d’autres éléments distinctifs.

Un habitacle classique

À l’intérieur, ne cherchez pas une touche d’exclusivité car il n’y en a pas ou presque puisque les seuls changements portent sur les cerclages bleus du logo sur le volant, le bouton de démarrage ou le levier de vitesse. On retrouve également le nom iX3 sur le pied de la console centrale. On retrouve donc la planche de bord du X3 qui dispose d’une présentation soignée et moderne avec une instrumentation numérique relayée par un affichage tête haute. La qualité des matériaux est excellente, comme on peut l’attendre d’un véhicule signé BMW.

L’introduction de cette version électrique a peu de conséquences sur les aspects pratiques. Ainsi, l’habitabilité arrière reste inchangée. Le volume de coffre perd les 40 litres se trouvant sous le plancher mais il propose tout de même 510 litres, ce qui une contenance tout à fait convenable.