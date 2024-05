BMW M4 CS (2024) : encore une nouvelle formule

On ne présente plus les Bmw M, ces modèles ultra-sportifs qui existent depuis la fin des années 70 (BMW M1 en 1978) et la fin des années 80 pour les variantes plus classiques de la gamme (BMW M3 de 1986). De la Série 2 jusqu’à la grande Série 8 en passant par les 3, 4 et 5 et les SUV X3 et X5, toutes les BMW de la gamme « régulière » ont droit à leur déclinaison Motorsport. Il s’agit là d’une longue tradition, qui combine généralement une transmission aux roues arrière à un moteur très poussé et un châssis profondément retravaillé.

Avant son restylage, le coupé M4 se déclinait ainsi en version propulsion (510 chevaux), xDrive à transmission intégrale (510 chevaux aussi) et CSL optant pour une simple propulsion et un six cylindres poussé à 550 chevaux avec une définition plus radicale et une production en série limitée. Depuis le restylage opéré au début de l’année, ce coupé M4 impose comme la M3 la transmission intégrale, avec une puissance portée à 530 chevaux et un tarif de 121 000€ au minimum.

Et revoici cette M4 restylée, cette fois dans une inédite variante « CS », dont la fiche technique semble très proche de celle de la berline M3 CS dévoilée au début de l’année 2023. Elle possède, comme les précédentes M4 CSL et M3 CS, un six cylindres turbo de 550 chevaux. Avec la transmission intégrale de série, cette configuration lui permet d’abattre le 0 à 100 km/h en 3,4 secondes au lieu de 3,5 pour la M4 xDrive normale (mais aussi d’atteindre 302 km/h en vitesse de pointe).

Chère fumeuse de pneus

Fini, les BMW M capables de se transformer en machines à fumée ? Évidemment que non puisque la transmission intégrale de la M4 CS, privilégiant déjà fortement le train arrière dans ses modes sportifs, demeure entièrement déconnectable pour faire de la M4 CS une simple deux roues motrice sur demande.

Reste le problème du prix, fixé à 162 000€ chez nous en France pour cette M4 CS dotée de ses nombreuses options aidant à l’efficacité dynamique maximale. Le prix des voitures augmente de manière vertigineuse depuis quatre ans et cette inflation n’épargne absolument pas le créneau des ultra-sportives allemandes.

Quand nous essayions la première M4 de cette génération en version Competition en 2021, elle s’affichait 104 550€. Lorsque nous prenions le volant de l’ancienne M4 en 2015, elle ne coûtait « que » 82 300€. Elle a évidemment beaucoup progressé depuis ce temps au niveau de la puissance, de l’efficacité et du confort. Mais elle appartient désormais au genre des voitures d’exception inabordables, rendu d’autant plus hors d’atteinte par le malus écologique français de 60 000€.

Difficile de continuer à rêver de pouvoir s’offrir un jour ce genre de machine dans de telles conditions, hélas…