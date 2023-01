BMW M3 CS (2023), la plus extrême de toutes à 157 000€

Après la fuite de la semaine dernière, voilà enfin toutes les informations sur la nouvelle BMW M3 CS. Vous connaissiez déjà son style grâce aux images, mais on a enfin le détail de sa fiche technique. Et la marque à l’hélice a décidé de placer la barre très haut : cette berline familiale à quatre portes embarque exactement la même mécanique que la M4 CSL, ce coupé extrême au sommet de la gamme sportive familiale compacte de BMW.

L’auto arbore d’ailleurs une face avant très proche de celle de la M4 CSL avec une calandre spécifique composée entièrement de plastique renforcé de fibre de carbone. Notez que ce matériau se retrouve aussi sur tout le bouclier avant, le capot, le bouclier arrière, le diffuseur arrière et les coques de rétroviseur. L’intérieur bénéficie d’un petit travail d’allégement avec la présence en série de baquets M Carbon, ces sièges à la forme impressionnante qu’on trouvait déjà dans la M5, la M4 et la M3 (en option selon les versions). Le résultat, c’est un modeste gain de 20 kilos sur la balance par rapport à une M3 Compétition classique (510 chevaux) avec une masse à vide de 1 765 kg.

550 chevaux comme la M4 CSL

La M3 CS embarque la même mécanique que la M4 CSL, à savoir la version la plus puissante du 6 cylindres en ligne turbocompressé. Elle développe donc 550 chevaux et 650 Nm de couple mais contrairement au coupé, elle envoie cette puissance aux quatre roues et non pas seulement sur le train arrière. Même si elle possède de série des pneus Pilot Sport Cup 2 moins tendres que les Pilot Sport Cup 2R optionnels de la M4 CSL, elle bat logiquement cette dernière aux accélérations avec un 0 à 100 km/h expédié en 3,4 secondes contre 3,7 secondes (0 à 200 km/h en 11,1 secondes, vitesse maximale de 302 km/h).

Que les puristes se rassurent, il restera possible de déconnecter totalement les roues avant motrices si le mode 4WD Sport ne vous suffit pas. Équipée de série de freins acier, la M3 CS pourra aussi s’équiper de freins carbone-céramique en option. Elle bénéficie par ailleurs d’un châssis et de suspensions revues par rapport à la M3 Compétition normale, histoire d’optimiser son efficacité sur circuit.

157 000€ et 73 exemplaires en France

Avec un prix français fixé à 157 000€, la M3 CS coûte 52 000€ de plus que la M3 Compétition (ou 48 000€ de plus que la M3 Compétition XDrive). La rallonge demandée est donc importante, d’autant plus qu’il faudra évidemment ajouter les 50 000€ de malus écologique. Cette M3 CS se limitera à 1 800 exemplaires dans le monde et seulement 73 autos pour la France.