BMW dévoile la M4 CSL

A l'occasion du Concours d'Elégance de la Villa d'Este (Italie), BMW lève le voile sur la M4 CSL, une évolution plus hardcore du coupé sportif. Cette M4 profite d'un six cylindres en ligne plus musclé, grâce notamment à l'augmentation de la pression de charge maximale des deux turbocompresseurs de 1,7 bar à 2,1 bar. La puissance passe ainsi de 510 à 550 ch.

Le couple maxi est de 650 Nm, entre 2750 et 5950 tr/mn. Ce couple est envoyé aux roues arrière via une boîte automatique 8 rapports. Le modèle passe de 0 à 100 km/h en 3,7 secondes. Il atteint 200 km/h en 10,7 secondes. Il a battu le record pour une BMW de série sur le circuit du Nürburgring. Sur le tour complet (20,832 km), le temps a été de 7 mn 20 s 207.

Outre le gain de puissance, cette M4 profite d'une belle réduction du poids. CSL signifie "Compétition, Sport, Lightweight". Par rapport à la M4 Pack Competition, le poids à vide a perdu 100 kg, soit 1625 kg. La marque a carrément supprimé la banquette arrière, ce qui a fait gagner 21 kg. 15 kg ont été gagnés en allégeant l'insonorisation.

BMW a aussi utilisé en plus grande quantité le plastique renforcé de fibre de carbone (pour le capot, le toit, le coffre ou encore la console centrale). Le silencieux arrière est en titane, les freins en carbone-céramique. Les jantes forgées (19 pouces à l'avant, 20 pouces à l'arrière) sont en alliage léger. Avec ses suspensions spécifiques, le modèle est abaissé de 8 mm. La rigidité de la carrosserie est augmentée à l'aide d'un ensemble d'entretoises dans le compartiment moteur.

Le modèle est présenté avec la teinte exclusive Frozen Brooklyn Grey métallisée. De série, cette M4 reçoit des feux laser, avec un bel aspect façon fils lumineux. En option, les optiques avant peuvent aussi être laser, avec des feux de jour jaunes, clin d'oeil aux véhicules de compétition.

A bord, on trouve de superbes sièges baquets "Racing M Carbon", avec une structure en plastique renforcé de fibre de carbone et un rembourrage minimal. Leur hauteur ne peut être réglée qu'en atelier ! La jante du volant est en Alcantara, avec un repère midi rouge. Les baguettes de décoration sont en carbone.

Seulement 1000 exemplaires seront produits. Et pour la France, il n'y aura que 29 clients servis. Le prix de départ est forcément haut perché : 178.000 €.