Une Z3 badgée V6 ? Hélas, il y a pire à découvrir

Il arrive parfois que les propriétaires de BMW collent de manière un peu abusive des emblèmes M3 sur leur simple Série 3 diesel. La voiture du jour concerne malheureusement pour les amateurs de la marque une démarche bien plus discutable : celle de totalement défigurer une Z3 avec de multiples modifications.

Le véhicule partagé par la page Instagram worst.spec ou "configuration catastrophique" se dévoile avec une carrosserie bardée de multiples accessoires. La proue reçoit des projecteurs longue portée, des grilles sur le capot, une prise d'air, de multiples logos Bmw, un cheval cabré Ferrari et un aileron devant le pare-brise. L'arrière n'est guère plus réussi avec un aileron encore plus grand, des feux stop additionnels, neuf sorties d'échappement et une infinité de catadioptres. Des jantes teintées en rouge et noir signent l'ensemble.

La BMW Z3, une auto reconnue pour son design

Avec ses traits mêlant adroitement roadster classique avec modernité, la Bmw Z3 se fait remarquer à sa sortie par sa ligne à couper le souffle. Elle est d'ailleurs valorisée dans le James Bond GoldenEye avec le renfort de Pierce Brosnan. Détails amusant, il s'agit du premier film dans lequel l'agent secret conduit une auto non britannique.