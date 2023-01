Voici la BMW M3 CS !

BMW XM, M3 Touring, M4 CSL, 3.0 CSL, “petite" M2, décidément la marque allemande n’arrête pas de lâcher les chevaux depuis plusieurs mois. Ils semblent même difficiles à tenir puisque la M3 CS s’est échappée. Pour preuve, les images officielles circulent sur internet avant la date prévue.

Au-delà de la teinte verte acidulée, on remarque plusieurs détails distinctifs par rapport à la M3 Compétition, notamment sur la partie avant. Calandre, bouclier et lame inférieure en fibre de carbone semblent être repris de la M4 CSL. Le constat est similaire à l’arrière au niveau du bouclier et des échappements. En revanche, BMW n’est pas allé jusqu’à emprunter le becquet de coffre façon queue de canard.

À l’intérieur également, la CSL partage visiblement ses sièges baquet en fibre de carbone, de même que le volant. Par ailleurs, la fibre de carbone s’invite généreusement, à l’image de la console centrale.

Quatre roues motrices ou propulsion ?

Au niveau technique, il est encore trop pour savoir ce que la firme munichoise nous a concocté. On peut logiquement s’attendre à un moteur légèrement gonflé et un poids revu à la baisse par rapport à la M3 Competition (510 ch et 1 730 kg). Difficile également de savoir quelle transmission elle optera : quatre roues motrices ou propulsion ? Afin de respecter la hiérarchie, elle ne devrait toutefois pas dépasser les 550 ch de la CSL.

La précédente génération de M3 CS, apparue en 2018, délivrait 460 ch (+ 10 ch) et pesait 1 500 kg (- 50 kg).