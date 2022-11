Avec la nouvelle 3.0 CSL (2022), BMW joue son image

Les marques automobiles les plus prestigieuses présentent régulièrement des modèles spéciaux en toute petite série, proposés à des tarifs bien plus élitistes que ceux de leurs gammes régulières. Que ce soit chez Bugatti, Lamborghini, Ferrari ou Porsche, les autos les plus rares et les plus exclusives ne peinent jamais à trouver des clients malgré des additions parfois dix fois supérieures à celle des modèles qui leur servent de base technique.

La marque à l’hélice fait-elle partie de ces constructeurs capables de faire dépenser des fortunes aux clients sur des voitures spéciales grâce à leur aura et leur prestige ? C’est ce qu’on va savoir avec l’arrivée sur le marché de la 3.0 CSL visible dans ces photos, célébrant les 50 ans de BMW M. Basée sur la M4 Coupé, elle arbore une carrosserie très différente de la sportive allemande « classique » pour ressembler le plus possible à la légendaire 3.0 CSL de 1973. Ces panneaux de carrosserie sont d’ailleurs en composite polymère / carbone pour une bonne partie (capot avant, boucliers, ailes, aileron), même si BMW n’annonce pas de réduction significative de la masse pour autant : le rapport poids/puissance de 2,9 kg/ch indiqué sur la fiche technique laisse même penser que l’auto pèse 1 624 kg, soit seulement un kilo de moins que la M4 CSL actuelle !

560 chevaux et une boîte manuelle

Equipée d’un incontournable six cylindres en ligne turbo de 3,0 litres, la nouvelle 3.0 CSL pousse la puissance de son moteur à 560 chevaux contre 550 à la M4 CSL et 510 à la M4 Compétition. Le couple maximal est en revanche en retrait à 550 Nm au lieu de 650 à la CSL, avec une unique boîte manuelle à six vitesses comme transmission (en pure propulsion). Elle conserve le différentiel arrière électronique de la M4 CSL et gagne un échappement en titane.

50 unités à 750 000 euros ?

BMW produira 50 unités seulement de la 3.0 CSL. Le constructeur ne donne pas le prix mais de récents bruits de couloir évoquaient un tarif à 750 000€, à comparer aux 178 000€ demandés par la M4 CSL à la fiche technique et aux performances très proches. Comme une Lamborghini Countach, une Bugatti Centodieci, une Bentley Batur ou une Ferrari SP3 Daytona, cette version positionne donc BMW sur le marché des séries spéciales les plus élitistes dont le prix n’a plus de lien direct avec les performances ou les améliorations techniques. Ces exemplaires de la 3.0 CSL s’arracheront-ils sur le marché de la collection ? Attendons déjà de savoir si tous les exemplaires prévus sont déjà vendus et combien les spéculateurs parviendront à en tirer lors de leur revente.