Lamborghini dévoile la Countach LP800-4

Beaucoup l'attendaient, et peu imaginaient que Lamborghini allait la produire. Pourtant, le constructeur italien va bien assembler 112 exemplaires de la "nouvelle" Countach, qui n'est pas un coupé à part entière, mais une énième version très lourdement recarrossée de l'Aventador. Elle en reprend en tout cas les proportions (nez très bas, arrière allongé et large, pavillon très bas, pare-brise fortement incliné...), mais aussi le moteur.

Le V12 6.5 atmosphérique (L539) est un bloc qui aura finalement peu vécu chez Lamborghini. Apparu sur l'Aventador pour faire suite au V12 Bizzarini, ce moteur, développé depuis une feuille blanche, est ici à 780 ch. Mais, comme sur la Sian, il est épaulé par un moteur électrqiue de 34 ch pour un total de 814 ch et plus de 700 Nm de couple. Pour le reste, c'est du grand classique avec une transmission intégrale et une boîte manuelle robotisée qui a pour habitude de donner de grands coups de fusils dans les cervicales du conducteur à chaque passage de rapport.

Cette Countach LP800-4 repose sur des jantes 20 pouces à l'avant, et 21 pouces à l'arrière chaussées de Pirelli P-Zero Corsa et abritant des freins en carbone céramique.

Esthétiquement, Lamborghini n'a pas eu à chercher bien loin pour l'inspiration puisque ce sont les Countach LP 400 et LP 500, que ce soit sur le bouclier avant, les ailes arrière (avec l'ouverture latérale pour le moteur) ou encore les feux, qui sont toutefois assez proches de ceux de la Sian.

Lamborghini ne produira que 112 exemplaires (en référence au projet "LP112" de la Countach) à un tarif qui n'a pas été divulgué. Evidemment, comme pour toute supercar aussi mythique, la production ne devrait avoir aucun mal à être allouée.