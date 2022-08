Scoop - BMW 3.0 CSL : et maintenant le Nürburgring !

C’est désormais officiel, BMW prépare une BMW qui servira d'hommage à la 3.0 CSL des années soixante-dix. Basée sur une BMW M4 CSL, la nouvelle BMW 3.0 CSL sera commercialisée l’an prochain en série limitée à cinquante exemplaires avec le moteur six cylindres biturbo de la M4 dont la puissance devrait être revue à la hausse et atteindre les 600 ch.

Pour le moment la BMW 3.0 CSL arpente le circuit du Nürburgring en étant bien camouflée. Mais malgré les adhésifs sur lesquels sont imprimées quelques BMW sportives, on se rend compte de la beauté de cette auto qui affiche des lignes dynamiques et un aileron arrière très imposant installé sur le coffre.

Curieusement, alors que la voiture surprise sur la route il y a un mois avait une dérive spéciale située à l’extrémité arrière du pavillon inspiré des BMW 3.0 CSL light-weight et des BMW 3.0 CSL de compétition des années soixante-dix, cet appendice aérodynamique n’apparaît plus sur la BMW 3.0 CSL photographiée aujourd’hui. Est-ce à dire que cet élément pourrait être en option sur la nouvelle 3.0 CSL (dont on ne connaît pas encore le patronyme officiel) ?

Par rapport à la BMW M4 CSL, on se rend compte que BMW a calmé le jeu en ce qui concerne la calandre qui est beaucoup moins imposante. Le double haricot en se faisant plus discret rend la voiture moins agressive. Ce qui ne l’empêche pas pour autant de passer à haute vitesse dans les virages du circuit du Massif de l’Eifel. La voiture de série pourrait être dévoilée en fin d’année avant son lancement en 2023, elle devrait être proposée à un tarif qui, selon nos estimations, devrait dépasser les 600 000 €.