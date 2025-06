BMW lance une version de Série 5 "à l'ancienne" dont nous sommes privés

Il n’y a pas si longtemps, il était possible de profiter d’une Bmw six-cylindres à essence, au son si singulier, sans devoir dépenser une fortune. Désormais, cette mécanique s’associe à des turbos, une lourde batterie et un système hybride rechargeable, le tout pour une lourde facture et une puissance inexploitable sur route.

Si vous souhaitez acquérir une BMW Série 5 six-cylindres non hybride rechargeable, il n’existe aujourd’hui que la 540d, cachant sous son capot un diesel. Côté essence, le premier six-cylindres demeure la 550e xDrive forte de 489 ch. Forcément associée à une chaîne de traction PHEV, elle est capable de parcourir environ 90 km sans brûler une goutte d’essence, il faut s’acquitter d’une facture de 85 150 €.

De l’autre côté de l’Atlantique, chez nos amis canadiens, la marque allemande propose une série spéciale Legacy Edition de sa Série 5. Cette nouvelle offre est un retour à l’essentiel. Au menu : un six-cylindres essence de 375 ch (déjà bien suffisants) et une simple hybridation de 48V. On aurait aussi apprécié que la transmission xDrive reste sur l’étagère… Ainsi, cette Legacy Edition « offre le type de performance et de raffinement longtemps associés aux berlines les plus célébrées de BMW ».

Les 151 futurs clients pourront choisir une teinte spécifique, sans frais supplémentaire, comme celle que l’on voit en images, la Maldives Blue II Metallic. BMW fait ainsi un clin d’œil à la 540i E34, la première génération de Série 5 associée à un moteur V8, et une boîte de vitesses à six rapports.

La BMW Série 5 Legacy Edition sera livrée à partir du quatrième trimestre 2025, mais uniquement au Canada.