La future sportive BMW iM3 dévoile quelques-uns de ses secrets à nos chasseurs de scoop.

Sur les photos de cette BMW iM3 prises par nos chasseurs de scoop on constate que la carrosserie est bien élargie au niveau des passages de roues, les jantes sont également des éléments définitifs et seront installées sur la future Bmw M3 électrique. Avant sa commercialisation en 2027, il reste encore un peu de temps afin que BMW peaufine sa copie.

Rappelons que la BMW M3 électrique ne sera pas la seule M3 du constructeur allemand puisqu’une version thermique à moteur six cylindres biturbo sera également lancée, celle-ci sera dérivée de la version actuelle qui sera fortement mise à jour. Elle ne disposera pas de la plateforme Neue Klasse de la version électrique et conservera sa base technique actuelle.

Plus de 2,6 tonnes sur la balance !

On peut également apercevoir sur ces photos de la future BMW iM3 une partie du mobilier de l’habitacle qui est pour le moment recouvert d’une sorte d’éléments en feutre afin de cacher le plus possible le tableau de bord, l’entourage de la colonne de direction… On voit aussi près du montant A, le coupe-circuit, un élément de sécurité nécessaire dans ces prototypes qui ne sont pas finalisés. Autre élément encore secret et qui est dévoilé ici, le poids du modèle qui s’affiche sur l’étiquette constructeur. Ainsi on peut voir que le PTAC est de 2 675 kg, soit 800 kg de plus que la version actuelle ! BMW n’a semble-t-il pas réussi à faire de miracle pour limiter la prise de poids au maximum.

Une puissance élevée afin de compenser la prise de poids

D’autres détails apparaissent sur ce prototype comme les disques de freins avant et arrière de grande dimension, on voit aussi que cette auto, qui viendra rivaliser avec la Tesla Model 3 Performance est équipée de roues de 20 pouces et s’équipe de quatre moteurs électriques, un dans chacune des roues. La puissance totale dépassera sans doute les 1 000 ch et les performances seront très élevées, et la Tesla Model 3 Performance devrait avoir fort à faire. Bien entendu, cette BMW M3 électrique utilise la nouvelle plateforme « Neue Klasse » et affichera aussi le style « Neue Klasse » que l’on a déjà vu sur le concept-car BMW Vision Neue Klasse. Un design qui est décliné sur le futur BMW iX3 qui arrive cette année.