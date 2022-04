Porsche dévoile la 911 Sport Classic

La 911 Sport Classic est le deuxième modèle d'une collection de séries spéciales réalisées par Porsche Exclusive Manufaktur, le département personnalisation de la firme allemande. Pour rappel, le premier avait été la Targa 4S Heritage Design, dévoilée il y a près d'un an.

Ces véhicules s'inspirent du design d'anciens modèles. Pour la Sport Classic, il s'agit de la 911 Carrera RS 2.7 proposée entre 1971 et 1972. La base est ici la déclinaison Turbo, avec la carrosserie élargie mais les prises d'air latérales en moins. Cette 911 gagne en revanche un inédit aileron façon "queue de canard", inspiré de celui de son ancêtre. Les yeux experts auront aussi remarqué le double bossage sur le toit.

Pour la couleur de présentation, Porsche a choisi le gris, clin d'œil à la 356. Mais cette 911 peut aussi être commandée en noir ou bleu. Des bandes blanches sont peintes sur le capot avant, le toit et l'aileron. À bord, la touche rétro est apportée par le motif pied-de-poule sur les sièges et les portes.

La personnalisation ne concerne pas que le look. Cette 911 profite d'une configuration technique inédite. Elle est dotée d'un flat-six biturbo qui délivre 550 ch. C'est 30 ch de moins que la Turbo. Mais la particularité ici est la boîte manuelle 7 rapports, alors que la Turbo a la double embrayage PDK. La Sport Classic est ainsi la plus puissante des 911 à boîte manuelle disponible actuellement. De série, le modèle reçoit un échappement et une suspension typés sport.

La 911 Sport Classic sera produite en quantité limitée (1250 exemplaires). Les livraisons commenceront en juillet. Le prix est délirant : 280.603 €. La Turbo commence à 197.488 €.