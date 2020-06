Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition : retour vers le futur - Présentation vidéo

Dévoilée en mai, la nouvelle 911 Targa refait parler d'elle avec cette édition spéciale, réalisée par Porsche Exclusive Manufaktur, le département personnalisation de la firme allemande. Cette Targa est le premier d'une série de quatre modèles Heritage Design, qui vont rendre hommage aux styles des précédentes décennies.

Cette 911 reprend ainsi des codes esthétiques des années 1950 et 1960. Impossible de rater les stickers sur la carrosserie, avec entre les roues l'inscription Porsche et sur les portes le 50 dans un cercle blanc. Il y a aussi des motifs dits "spears" sur les ailes avant, typiques de l'univers de la compétition automobile. La grille moteur reçoit un badge Porsche Heritage qui est un clin d'œil au badge délivré autrefois aux propriétaires d'une 356 qui avait franchi la barre des 100.000 km. Autre élément issu du passé : l'écusson Porsche de 1963 à l'avant et sur les roues.

Cette 911 est présentée avec une couleur de carrosserie exclusive, le Cerise métallisé. Les monogrammes sont couleur or. Les jantes 20 et 21 pouces cachent des étriers de frein peints en noir. On retrouve bien sûr ce qui fait le charme de la Targa : son arceau teinte alu et sa bulle de verre. Celle-ci se soulève pour que le toit puisse s'effacer.

L'habillage de l'habitacle est lui aussi inédit, avec une partie haute et un volant recouverts de cuir rouge bordeaux et une partie basse recouverte de cuir beige. Le noir peut remplacer le rouge. Les sièges sont habillés de velours côtelé, très en vogue dans les années 50 et présent dans la 356. Le logo Porsche de 1963 se retrouve sur le volant.

L'instrumentation garde ses écrans de chaque côté du compte-tours à aiguilles, mais les graphismes sont revus avec un éclairage vert. Une plaque métallique indique le numéro de la voiture. En effet, seulement 992 unités seront produites, en référence à la dénomination de la dernière 911.

Cette Heritage Design Edition est basée sur la variante Targa 4S. Le flat-six biturbo développe 450 ch. Il est associé à une boîte double embrayage 8 rapports. La vitesse de pointe est de 304 km/h et il faut 3,6 secondes pour passer de 0 à 100 km/h, à l'aide du Launch Control. En option gratuite, on peut avoir une boîte manuelle 7 rapports.

Le modèle est déjà disponible à la commande. Le prix est de 185 854 €. Les clients pourront s'offrir avec une montre assortie. Le département Porsche Design a conçu un chronographe au nom de ce modèle, lui aussi limité à 992 exemplaires. Cette montre mécanique a des détails inspirés des 356 et 911 Targa, notamment un cadran à trotteuse blanche et anneaux verts qui évoque le compte-tours de ces modèles. Le cuir du bracelet est le même que celui utilisé dans l'habitable des Porsche.