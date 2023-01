Salon de Bruxelles 2023 - BMW M2 : la dernière du genre

Ceux qui ont eu la chance de conduire l'actuelle génération vous diront qu'il s'agit d'une magnifique auto qui donne forcément le sourire lorsqu'on se retrouve à son volant et ce n'est pas Soheil Ayari qui va nous contredire.

Esthétiquement, cette nouvelle M2 se caractérise avant tout par un style plus tendu que d'habitude avec une calandre plus anguleuse qu'à l’accoutumée, trois prises d'air carrées et des ailes bodybuildées notamment l'arrière. Pas de doute sur sa vocation. Longue de 4,58 m (+ 3 cm que la précédente), mais c'est juste sa largeur qui progresse de 5 cm en raison justement de ses ailes.

L'autre gros changement provient de sa conception même puisqu'elle est basée sur la même plateforme que les dernières M3/M4. Résultat : sous son capot, on retrouve le 6 cylindres à plat 3.0 biturbo, mais dans une version légèrement dégonflée car il développe 460 ch et 550 Nm. Sans surprise, les chronos sont de tout premier ordre avec 4,3 s pour passer de 0 à 100 km/h et 14,3 s pour atteindre 200 km/h avec la boîte mécanique à six vitesses proposée. Une transmission automatique à huit rapports est également disponible. Elle permet de gagner encore quelques dixièmes. La vitesse maximale est limitée à 250 km/h mais peut être relevée à 285 km/h en option.

À l’intérieur, on retrouve la planche de bord de la M4 à la différence que celle-ci reçoit la double dalle numérique composée d'un tableau de bord numérique de 12,3 pouces et un écran central tactile de 14,9 pouces. Pour l'occasion, le système multimédia a droit à une présentation spécifique et surtout des fonctionnalités exclusives comme le réglage de la réponse de l’accélérateur, de la rapidité de la transmission, de la suspension, du contrôle de stabilité, de l’antipatinage et même de la résistance de la pédale de frein.

Vous avez envie de craquer, pensez à préparer un gros chèque. Comptez 79 900 € plus le malus de presque 40 000 € !