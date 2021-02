Les essais de Soheil Ayari - BMW M2 CS : la BMW ultime ?

BMW fait partie de ces marques qui véhiculent une forte image sportive. Le talent du constructeur bavarois en tant que motoriste ne fait aucun doute et son histoire est jalonnée de modèles iconiques comme la M1 dans les années 80 ou la M3 apparue en 1986. Cette dernière a fait rêver des millions de passionnés au fil des années, mais elle s’est "embourgeoisée" en devenant de moins en moins accessible et de plus en plus lourde malgré une puissance en augmentation. De quoi décevoir les puristes. Mais BMW a pensé à eux et a commercialisé des modèles plus sportifs comme la Série 1 M ou cette M2 lancée en 2016. Elle a ensuite été déclinée dans des versions plus radicales comme la M2 Compétition ou cette CS que nous avons confiée à notre pilote maison, Soheil Ayari.

Esthétiquement, cette M2 CS nous en met plein les yeux, surtout dans cette teinte « Misano Blau métallisée » agrémentée de jantes 19 pouces. À cela s’ajoutent d’autres spécificités comme de nombreux éléments en plastique renforcé de fibre de carbone, tels que la lame avant, le diffuseur arrière enveloppant les quatre sorties d'échappement, le becquet sur la malle, mais aussi le toit ainsi que le capot moteur, percé d'une large entrée d'air.

Exclusivité à l’intérieur également avec des touches de carbone et des sièges repris de la berline M4 CS.

Mais c’est sous le capot que réside la pièce maîtresse : le fameux 6 cylindres en ligne de 3.0 litres qui gagne la bagatelle de 40 ch par rapport à la M2 Compétition pour développer désormais 450 ch et un couple de 550 Nm. L’ensemble est associé à une boîte manuelle à 6 rapports et cette M2 demeure bien évidemment une propulsion. Le poids se situe pour sa part aux environs des 1 550 kg. Les performances sont à la hauteur des attentes avec un 0 à 100 km/h abattu en 4,2 s.

Des caractéristiques qui vont bien occuper et réchauffer Soheil Ayari. Une bonne nouvelle vu les conditions hivernales qui règnent aujourd’hui sur le circuit de la Ferté Gaucher, d’autant plus que notre M2 CS est chaussée de pneus semi-slick Michelin Pilot Sport Cup 2, donc peu adaptés à la météo.

Prix de notre modèle d’essai : 112 980 €

La M2 CS est vendue au prix de 99 800 € mais notre modèle faisait le plein côté options. On peut citer notamment la peinture (940 €), les freins carbone céramique (8 000 €), les jantes alliage 19 pouces Gold Mat (510 €), la caméra de recul (430 €), les sièges électriques à mémoire (990 €) et d’autres raffinements qui font sérieusement gonfler la facture puisque celle-ci atteint désormais 112 980 €, soit plus de 13 000 € d’options !

À retenir

Une merveille, un modèle d’équilibre, Soheil Ayari est tombé sous le charme de cette BMW M2 CS. Pour preuve, il n’a même pas réussi à lui trouver des défauts.

Nos plus vifs remerciements au circuit de la Ferté Gaucher qui une fois de plus nous a accueillis chaleureusement.

Le circuit de la Ferté Gaucher situé en Seine-et-Marne près de Paris vous propose de multiples animations dans un environnement privilégié, dont des stages de pilotage.

Tel : 01 64 65 92 12

http://www.circuitslfg.fr/