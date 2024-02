La BMW Série 4 restylée (2024) est moins chère

Lancée en 2020, la Bmw Série 4 dans ses versions coupé et cabriolet passe déjà par la case restylage. La rivale de la vieillissante Audi A5 et de la très récente Mercedes CLE conserve sa calandre dotée des deux gros haricots qui ont fait couler un peu d’encre à sa sortie, avec des optiques dont la signature LED évolue mais aussi un habillage des haricots différent et des boucliers redessinés.

Elle change davantage à l’intérieur en adoptant, comme la Série 3 restylée et la Série 2 dans ses versions hautes, une grande tablette numérique sur le haut de la planche de bord. Le combiné d’instrumentation mesure 12,3 pouces et l’écran tactile central 14,9 pouces, il bénéficie de la version 8.5 de l’interface BMW. Comme d’habitude pour un restylage de mi-carrière, cet intérieur en profite pour modifier quelques éléments de finition et il progresse aussi au niveau de l’équipement de série.

A partir de 184 chevaux

Les BMW Série 4 coupé et cabriolet laissent le choix entre deux moteurs essence et deux variantes diesel : un quatre-cylindres 2,0 litres turbo de 184 chevaux sur la 420i formant l’entrée de gamme, un six cylindres 3,0 litres turbo à hybridation légère de 374 chevaux sur la M440i xDrive, un quatre cylindres 2,0 litres mazout de 190 chevaux sur la 420d xDrive et un six cylindres 3,0 litres de 340 chevaux sur la M440d xDrive. Les prix démarrent à 54 200€, soit une baisse de 450€ malgré la dotation d’équipement plus généreuse (ce qui est assez rare pour être signalé).

La M4 devient plus puissante (et uniquement 4x4)

La version ultra-sportive Motorsport, de son côté, en profite pour augmenter la puissance de son six cylindres turbo à 530 chevaux au lieu de 510 précédemment. La version propulsion disparaît et il ne reste plus que la xDrive, même si cette dernière permet toujours de désactiver les roues avant motrices. La M4 xDrive coupé coûte 121 000€ en prix de base, contre 127 700€ pour le cabriolet.