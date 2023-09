BMW est l’une des marques dont l’expérience en matière de conception de modèles sportifs est indéniable. Depuis toujours, les créations bavaroises ont fait vibrer de très nombreux fans et cette passion perdure aujourd’hui. Il suffit d’évoquer le nom de Motorport et ses créations comme les M3, M5 ou M1 pour que les yeux commencent à briller. La M2 est moins connue, mais elle représente aujourd’hui peut-être l’une des BMW les plus efficaces sur piste. Soheil Ayari se souvient d’ailleurs très bien de son essai de la M2 CS réalisé il y a maintenant deux ans.

dailymotion Les essais de Soheil Ayari - BMW M2 : la dernière thermique

L’arrivée de cette nouvelle M2 était attendue avec impatience, et ce, pour plusieurs raisons. Tout d’abord, car elle ne reprend plus le châssis de la Série 1, mais celui de la Série 4, ce qui signifie des dimensions en augmentation, un enrichissement de l’équipement, mais aussi malheureusement un supplément de poids (env 150 kg).

Son style est aussi radicalement différent, beaucoup plus géométrique, que ce soit au niveau de la calandre, des prises d’air avant, mais également de l’arrière. À noter que cette M2 peut être ornée du nouveau logo de BMW Motorsport.

Même si son design ne fait pas l’unanimité, on retrouve avec plaisir une mécanique chère à BMW à savoir un 6 cylindres en ligne bi-turbo de 460 ch, soit 90 ch de plus que la version originale dévoilée en 2016 et surtout soit 10 ch supplémentaire que sur la M2 CS. Le couple atteint désormais pour sa part 560 Nm. Pas de surprise au niveau des performances avec notamment un 0 à 100 km/h abattu en 4,1 s et une vitesse maximale de 250 km/h.

À l’intérieur, cette M2 reprend la planche de bord des dernières productions de Munich avec une double dalle numérique légèrement orientée vers le conducteur. À la pointe du progrès, mais les puristes préféreront des cadrans plus classiques.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Mais bon, maintenant, après la théorie, place à l’action avec Soheil Ayari sur le circuit de la Ferté Gaucher.

Prix de notre modèle d’essai : 96 835 €

Sans surprise, BMW M2 est chère puisqu’elle est commercialisée au prix de « base » de 81 100 €, mais attention, l’addition peut très vite exploser. Ainsi, notre modèle était pourvu de très nombreuses options pour une somme de 15 000 €. Parmi elles, on peut ainsi citer le toit carbone à 2 650 €, les sièges électriques à mémoire à 1 000 €, les inserts décoratifs en carbone à 1 000 €, la navigation Pro et les sièges Sport à 1 000 € et le Pack Experience M à 2 500 €. De quoi frôler les 100 000 € rien que pour la voiture, somme à laquelle, il faut ajouter le malus de 39 964 €.

REMERCIEMENTS

Nos plus vifs remerciements au circuit de la Ferté Gaucher qui une fois de plus nous a accueillis chaleureusement.

Le circuit de la Ferté Gaucher situé en Seine-et-Marne près de Paris vous propose de multiples animations dans un environnement privilégié, dont des stages de pilotage.

Tel : 01 64 65 92 12

http://www.circuitslfg.fr/