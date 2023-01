En bref Face avant redessinée Nouvelle instrumentation Mécanique inchangée À partir de 44 000 €

Vous avez peut-être vu l'essai vidéo de la version Touring de la Série 3 restylée par notre éminent journaliste Stéphane Schlesinger. Vous avez peut-être même lu son article et apprécié son jugement. Aujourd'hui, ce n'est pas la déclinaison break qui nous intéresse, mais la berline. Comme sa frangine, la Série 3 nom de code G20 s'offre un petit lifting, histoire de séduire à nouveau les jeunes cadres dynamiques, les anti-SUV et les chauffeurs en tous genres. Certes, l'absence de hayon la rend moins pratique, mais on économise 2 200 € à l'achat. Et il faut bien reconnaître que la carrosserie trois volumes ne manque pas d'allure…

dailymotion Essai vidéo - BMW Série 3 berline restylée (2023) : un lifting coûteux !

A l’extérieur, les changements concernent surtout la calandre, plus anguleuse, les optiques avant, qui abandonnent le décroché en partie basse et offrent d’office une jolie signature lumineuse, ainsi que les boucliers, aux plis désormais très prononcés.

À l’intérieur, les modifications sont notables. Fini, le bloc compteur numérique enchâssé dans la planche de bord et séparé de l’écran central. Pour respecter la tendance actuelle chez BMW, la Série 3 s’offre désormais une grande dalle numérique incurvée autour du conducteur, composée d’une instrumentation de 30 cm de diagonale et d’un système multimédia/GPS qui, lui, passe de 25 à plus de 35 cm.

Un écran qui complique l'ergonomie…

La marque en a profité pour redessiner les aérateurs centraux et faire le ménage dans les boutons puisque la console de clim disparaît totalement. Pas très pratique, vous en conviendrez. Pour piloter les flux d’air, il faut désormais passer par l’écran central, la commande vocale ou par la molette iDrive, qui prend toujours place sur la console centrale pour ne pas trop dérouter les habitués du modèle. Cela posé, le système multimédia se montre réactif au toucher et réfléchit rapidement. En outre, les menus apparaissent relativement intuitifs.

Autre modification importante : le gros levier de la boîte auto. a été remplacé par un petit bouton basculant, agréable à manipuler. La qualité des matériaux demeurant exemplaire, tout comme les assemblages, la Série 3 se veut toujours plus raffinée et cossue que la dernière Mercedes Classe C.

Et le coffre dans tout ça ? Après tout, ce n'est pas parce que l'on choisit une berline que l'on doit tirer un trait sur le volume de chargement. Certes, le volume maxi est inférieur à celui du break qui permet de charger jusqu’au plafond. Et a priori, 480 dm3 peuvent paraître trop justes pour une berline familiale.

Mais, depuis la disparition des généralistes "grand volume" comme la VW Passat, la Renault Talisman et la Mazda 6, subsistent surtout des berlines prémiums comme l’Audi A4 et la Mercedes Classe C, au format proche. En fait, dans ce segment, seule la Skoda Octavia propose davantage de volume, en plus d'un hayon fort pratique. Mais le standing n'est pas le même…

D'autre part, la Série 3 n’oublie pas les aspects pratiques avec notamment un seuil de coffre bas et des dossiers de banquette en trois parties qui se rabattent grâce à de petites gâchettes.

Autre atout de la Série 3 : ses places arrière. Grâce à ses 4,71 m de long (le gabarit d'une Série 5 des années 1990…), la familiale allemande propose un bel espace aux jambes. Les passagers des places latérales apprécieront également la hauteur sous plafond respectable, les dossiers creusés offrant un bon maintien et les assises inclinées soutenant idéalement les cuisses. Mieux, ils trouveront un réglage de clim séparé et deux prises USB C. Hélas, la place centrale est toujours aussi désagréable à cause d'un dossier dur et du tunnel de servitude encombrant.

Sous le capot, rien de nouveau…

Techniquement, la Série 3 n'évolue pas. La gamme thermique se compose en essence de la 318i (156 ch), de la 320i (184 ch) et de la M340i (374 ch), en hybride rechargeable des 320e (204 ch) et 330e (292 ch), et d'une large palette de motorisations diesels comprenant les 316d (122 ch), 318d (150 ch), 320d (190 ch), 330d (286 ch) et M340d (340 ch).

Côté transmission, les modèles thermiques classiques imposent la transmission aux roues arrière sDrive quand ils développent moins de 180 ch, l'intégrale au-dessus, sauf la 320d qui elle, laisse le choix du nombre de cardan. Du côté des hybrides Plug In, la 320e propose également deux transmissions, tandis que la 330e impose les quatre roues motrices.

Pour ce premier essai, nous avons jeté notre dévolu sur une 320d sDrive…