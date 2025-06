Au Mans, la E-208 GTI remontait le moral des fans de Peugeot Sport

Il y avait un gros enjeu sportif aux 24 Heures du Mans ce week-end où se disputait l’une des courses les plus compétitives de toute l’histoire de l’endurance. Malgré un parcours exemplaire de la Porsche numéro 6, pas aidée par une procédure de safety-car dans la nuit qui a annulé l’avance sur les Ferrari qu’elle avait réussi à gagner au fil des premières heures, Ferrari a encore gagné le double tour d’horloge sarthois (pour la troisième fois consécutive). Hélas pour Peugeot, les deux 9X8 engagées dans l’épreuve n'ont jamais pu se mêler à la course en tête…même si on a vu à deux reprises l’une des lionnes pointer en première place à la faveur des ravitaillements le samedi !

Heureusement pour Peugeot, il y avait aussi une nouveauté immobile mais très importante à quelques mètres de la piste : dans le village du circuit, la toute nouvelle E-208 GTI captait les regards des spectateurs aux côtés d’une maquette de 9X8.

La meilleure des nouvelles GTI électriques ?

Vous le savez, cette nouvelle E-208 GTI ressuscite le célèbre badge au sein du catalogue Peugeot, lui qui avait disparu en même temps que la précédente 208 GTI thermique et sa grande sœur la 308 GTI. Elle se montrait pour la première fois en public lors de ces 24 Heures du Mans, non loin de l’Alpine A390, de la BMW M2 CS ou encore du Cadillac Lyriq V-Series.

Pour rappel, elle utilise le même groupe motopropulseur que les Abarth 600e, Alfa Romeo Junior Elettrica Veloce et autres futures Lancia Ypsilon HF. Avec un moteur de 280 chevaux, un blocage de différentiel mécanique encaissant la puissance (et les 345 Nm de couple) sur le train avant et des batteries de 54 kWh adaptées à la conduite sportive.

Une vraie mise au point Peugeot Sport ?

Personne n’a oublié la superbe maîtrise dynamique des dernières 208 GTI, ultra-performantes au chrono mais aussi passionnantes à piloter avec leur comportement vivant et joueur. Sachant que ce groupe motopropulseur électrique de Stellantis Motorsport offre déjà de bonnes sensations sur l’Abarth 600e, avec des performances supérieures à celles de l’Alpine A290 et même un peu de vrai caractère mécanique grâce au couple généreux sur le train avant qui demande vraiment de la poigne pour tenir la direction sur de la route bosselée, on se demande quel degré d’amusement cette E-208 GTI pourra atteindre aux mains des metteurs au point de Peugeot Sport.

Sur le papier en tout cas, c’est potentiellement la meilleure des citadines sportives électriques de nouvelle génération. Mais attention, sa meilleure ennemie sera sans doute la Lancia Ypsilon HF qui espère bien faire briller les couleurs du constructeur italien sur ce segment avec les mêmes éléments techniques de base (prochainement à l’essai sur Caradisiac). Pendant ce temps chez Alpine quand on demande si l’A290 n'est pas un peu trop tendre avec ses 220 chevaux et sa philosophie moins fougueuse que celle des machines de Stellantis équipées de ce puissant moteur, on laisse déjà entendre que des versions plus véloces arriveront prochainement pour y répondre.

Au Mans en tout cas, les spectateurs semblaient curieux de cette E-208 GTI même si certains d’entre eux pestaient en découvrant qu’il s’agissait d’une voiture électrique. Et elle a sans doute attiré davantage l’attention que les performances en course des 9X8…