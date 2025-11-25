Le contrôle technique annuel pour les voitures de plus de 10 ans certainement recalé

En avril dernier, la Commission européenne a proposé une nouvelle règle, celle de raccourcir le passage au contrôle technique tous les ans pour les « vieilles » voitures. Les raisons ? Tout d’abord améliorer la sécurité sur nos routes, mais aussi lutter contre la fraude au compteur. Il apparaît que 2,5 % des véhicules contrôlés affichent un compteur falsifié, un chiffre en légère hausse par rapport à 2024.

Seulement, cette idée n’a pas été au goût de tout le monde puisque l’Allemagne, la Lituanie ou encore la France se sont aussitôt montrés défavorables. Pour le ministre des Transports, Philippe Tabarot, « l’âge moyen du parc automobile français est de 11 ans, cette mesure concernerait donc un véhicule sur deux. Elle frapperait d’abord nos concitoyens qui n’ont pas les moyens de s’offrir une voiture plus récente ». Effectivement, une telle mesure serait d’une grande impopularité, alors même que le pouvoir d’achat des Français est en berne.

Selon Le Figaro, la mesure du contrôle technique annuel a été écartée par le Conseil de l’Union européenne ce 21 novembre, visiblement dans une « très large majorité ». Rien n’est acquis pour le moment, mais il y a de fortes chances que les ministres des Transports des États membres adoptent cette position de façon officielle le 4 décembre prochain.

