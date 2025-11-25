Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info
ActualitE

Le contrôle technique annuel pour les voitures de plus de 10 ans certainement recalé

Dans Pratique / Entretien

Julien Bertaux

26  

Le Conseil de l’Union européenne souhaite rejeter la proposition de la Commission qui consiste à rendre obligatoire le passage au contrôle technique tous les ans pour les voitures de plus de 10 ans.

Le contrôle technique annuel pour les voitures de plus de 10 ans certainement recalé
Le contrôle technique annuel pour les véhicules de plus de 10 ans n'est plus d'actualité.

En avril dernier, la Commission européenne a proposé une nouvelle règle, celle de raccourcir le passage au contrôle technique tous les ans pour les « vieilles » voitures. Les raisons ? Tout d’abord améliorer la sécurité sur nos routes, mais aussi lutter contre la fraude au compteur. Il apparaît que 2,5 % des véhicules contrôlés affichent un compteur falsifié, un chiffre en légère hausse par rapport à 2024.

Seulement, cette idée n’a pas été au goût de tout le monde puisque l’Allemagne, la Lituanie ou encore la France se sont aussitôt montrés défavorables. Pour le ministre des Transports, Philippe Tabarot, « l’âge moyen du parc automobile français est de 11 ans, cette mesure concernerait donc un véhicule sur deux. Elle frapperait d’abord nos concitoyens qui n’ont pas les moyens de s’offrir une voiture plus récente ». Effectivement, une telle mesure serait d’une grande impopularité, alors même que le pouvoir d’achat des Français est en berne.

Selon Le Figaro, la mesure du contrôle technique annuel a été écartée par le Conseil de l’Union européenne ce 21 novembre, visiblement dans une « très large majorité ». Rien n’est acquis pour le moment, mais il y a de fortes chances que les ministres des Transports des États membres adoptent cette position de façon officielle le 4 décembre prochain.

Des vérifications simples à réaliser soi-même

Le passage au contrôle technique est souvent un moment redouté. Pourtant, il est possible de mettre toutes les chances de son côté en vérifiant soi-même, et de façon simple, un grand nombre de points. Pour devenir un pro du contrôle technique, suivez notre tutoriel.

26  
Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

SPONSORISE

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Essais et comparatifs

Plus d'essais
Plus de comparatifs

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité