ActualitE
Quelle perte d’autonomie si vous tractez avec une voiture électrique ?

Dans Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Julien Bertaux

Voici une question à laquelle répond le TCS qui s’est amusé à tester différentes voitures électriques tractant une remorque. Si la perte d’autonomie est forte, la hausse de la consommation est proche de celle d’un modèle thermique.

Le TCS a mesuré la hausse de la consommation d'une voiture électrique une fois attelée.

Les voitures électriques tractant une remorque ou une caravane ne courent pas les rues. Mais avec son développement, la scène sera de moins en moins rare. À chaque fois qu’elle se présente, la même interrogation nous vient en tête : dans quelle proportion son autonomie chute-t-elle ?

C’est en partant de cette question que le Touring Club Suisse a procédé à un test. Cinq modèles ont ainsi été lestés d’une remorque en « veillant à se rapprocher autant que possible de la charge maximale autorisée » : Audi Q4 e-tron, BMW iX, Maxus Eterron9, Tesla Model Y et Volvo EX30.

Ces cinq voitures ont parcouru 198 kilomètres, principalement sur autoroute, en Suisse entre Ittigen et Villeneuve. Le TCS précise que la comparaison directe entre les modèles « reste toutefois délicate, les charges tractées n’étant pas identiques ». Néanmoins, les valeurs générées permettent déjà de se faire une idée.

Le couple élevé des moteurs électriques est un avantage lorsque l’on tracte un lourd attelage.
L’étude révèle que la surconsommation atteint en moyenne 103,4 %, soit plus du double par rapport à un trajet sans remorque. La Tesla Model Y s’en sort le moins bien avec + 147 %, mais il faut préciser qu’elle est particulièrement efficiente sans attelage.

Le TCS n’a pas d’étude équivalente avec des voitures thermiques, mais il met en parallèle une mesure de son véhicule de patrouille, le Volkswagen Caddy diesel dont la consommation a augmenté de 74,5 % une fois lesté d’un attelage.

Particulièrement efficiente à vide, la Model Y voit son autonomie chuter une fois attelé. On note au contraire que le Maxus se sort honorablement de ce test.
La perte de l’autonomie est logiquement liée à la hausse de la consommation. Si, de plus, vous roulez sous la pluie et à des températures basses, l’appétit s’envolera.
Avantage dans les montées

Sans trop de surprises, le TCS précise que les modèles électriques testés sont particulièrement à leur aise dans les montées, malgré leur remorque. Le couple d’un BMW iX dans sa version M70 xDrive atteint 1 100 Nm, une force qui se joue de la surcharge.

Sans aller jusqu’à atteler une remorque, nous avons effectué nos propres essais à Caradisiac avec différents chargements comme un porte-vélos et un coffre de toit. Résultat la Peugeot e-308 a consommé 36 % de plus avec le premier accessoire et 12 % avec un coffre de toit particulièrement profilé.

Le porte-vélos en hauteur perturbe énormément l’aérodynamisme de la voiture.
