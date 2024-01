Ceux qui ont l'habitude d'embarquer des bagages supplémentaires sur leurs véhicules lors des différentes trêves de l’année ou pour s'adonner à leurs loisirs le savent : d'une manière générale, l'impact est assez significatif sur la consommation. Et si cela n’a rien de vraiment problématique sur un véhicule thermique, cela le devient sur des modèles électriques, surtout pour ceux dont l'autonomie se voit fortement réduite à 130 km/h.

dailymotion Essai vidéo - Voitures électriques : l'impact de différents chargements sur l'autonomie

La nouvelle Peugeot e308 par exemple, est loin de faire partie des marathoniennes chez les "zéro émission", même si elle prend des allures de petite routière dans sa déclinaison break SW (4,64 m de long pour un coffre de 548 litres). Pas à cause de son appétit, raisonnable selon nos mesures d'une berline qui ne réclamait "que" 18,4 kWh/100 km sur autoroute (en automne), mais de sa batterie modeste de 51 kWh utiles, qui ne laisse pas espérer plus de 280 km d'une traite.

Des conditions hivernales difficiles…

La Lionne fait donc figure de candidate idéale pour évaluer l'incidence de chargements volumineux sur le rayon d'action d'une électrique de moyenne gamme. Nous allons donc effectuer différentes séries de mesures sur le même parcours autoroutier (jamais limité à moins de 130 km/h) : sans aucun accessoire déjà, puis avec deux bicyclettes montées sur un porte-vélo à sangles accroché au hayon, et enfin avec un coffre de toit profilé.

Hélas pour notre voiture, les conditions ne sont pas favorables à la sobriété énergétique puisque nous sommes en janvier, qu'il fait 4 °C et que les jantes chaussent des pneus hiver plus résistants au roulement. Après 41 km effectués à une vitesse moyenne de 126 km/h, le couperet tombe : 22,8 kWh/100 km, soit 4,4 kWh de plus que la berline que nous avions testée quatre mois plus tôt sur le même trajet, et une autonomie de 223 km seulement (ou 178 km avec 80 % de batterie). Et rien ne dépasse de la carrosserie pour l'instant…

Le porte-vélo à sangles : la catastrophe !

Notre premier chargement est constitué d'un porte-vélo à sangles ultrabasique sur lequel on peut fixer jusqu'à trois bicyclettes. Nous n'en installerons que deux. Hélas, quelle que soit la configuration, ces derniers dépassent significativement en hauteur et pour cause : la lunette arrière petite et inclinée, le petit béquet de hayon et le bouclier situé très bas ne permettent pas de bien abaisser l'ensemble, même sous l'œil avisé d'un spécialiste du cycle.

De fait, les mesures sont catastrophiques : au bout des 41 km effectués à la même vitesse moyenne dans une circulation fluide (126 km/h), la consommation à l'ordinateur de bord indique 31,1 kWh/100 km. De quoi faire chuter l'autonomie maxi à 164 km, ou 131 km avec 80 % de batterie, soit des arrêts toutes les deux stations sur une autoroute bien fournie en bornes de recharge. Acceptable pour la petite escapade du week-end mais pour des vacances à l'autre bout du pays.

Pour sûr, il sera toujours possible de limiter la casse avec une plate-forme à fixer sur un attelage, bien moins sensible à la prise au vent avec des surconsommations modestes d'environ 10 % selon les fabricants, soit environ 25 kWh/100 km dans ces conditions, ou un champ d'action maxi avoisinant 200 km… Mais il faudra tout de même prévoir 500 € pour un col-de-cygne chez Peugeot, et de 200 à 600 € pour le porte-vélo adéquat (voire un peu moins avec les diverses promotions).

Le coffre de toit profilé : une surconsommation acceptable…

Les utilisateurs de coffre de toit peuvent en témoigner : sur un véhicule essence, on peut enregistrer des surconsommations d'environ 10 à 15 %. Pour ce test sur notre véhicule électrique, nous avons choisi un modèle d'un spécialiste du genre : le Thule Motion XT de 89 cm de large pour 44 cm de haut, dont la résistance à l'air est annoncée faible.

Selon nos mesures, la hausse de consommation n'a rien de dramatique, surtout pour une contenance de 450 litres, puisque nous avons enregistré 25,7 kWh/100 km (soit +12,7 %). Ainsi, l’autonomie ne baisse que de 25 km ici, soit 198 km au total. Certes, cela reste trop peu pour beaucoup d'automobilistes mais ce coffre de toit se révélera tout de même intéressant pour des électriques aux autonomies élevées et justifiera en partie son tarif ambitieux (759,95 € auxquels s'ajouteront 143 € pour les barres de toit profilées Thule Wingbar Evo ici à l'essai).

Nos mesures sur autoroute à 130 km/h

Peugeot e308 SW (température : 4 °C) Consommation Autonomie maximum Sans accessoire 22,8 kWh/100 km 223 km Avec deux vélos sur le hayon 31,1 kWh/100 km 164 km Avec le coffre de toit Thule 450 litres 25,7 kWh/100 km 198 km

À retenir : faites les bons choix !

Pour sûr, les porte-vélos de hayon sont à oublier sur longs trajets. Mais une plate-forme à fixer sur attelage sera bien plus efficiente. Et concernant les coffres de toit, un modèle bien étudié en soufflerie permettra de limiter la consommation et donc, une bonne autonomie, du moins sur un véhicule sobre et à la capacité de batterie plus importante que celle de notre e308 SW.