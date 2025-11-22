Le nouveau Volkswagen T-Roc a tout pour plaire

En bref SUV compact

2e génération

A ârtir de 29 990 €

Positionné comme le SUV compact d’accès de la gamme Volkswagen juste en dessous du dispendieux Tiguan, le T -Roc s’est imposé comme un pilier des ventes du constructeur allemand, notamment en France où il se place juste derrière la Polo. Depuis 2017, il s’est vendu plus de deux millions d’unités à travers le monde. Cette nouvelle génération entre en scène avec un design extérieur et intérieur revu, de nouvelles technologies et surtout un catalogue de motorisations totalement électrifiées.

La face avant s’harmonise avec le reste de la gamme et notamment son grand frère, le Tiguan. Elle gagne en rondeur avec une calandre biseautée, un capot très arrondi et un bandeau lumineux reliant des phares Matrix LED. Autre nouveauté qui tient davantage du gadget, le logo est désormais éclairé à l’avant comme à l’arrière sur les versions les plus huppées.

À l’arrière, le style se fait plus affirmé, avec des airs de SUV coupé, un épaulement large et des feux également reliés par un bandeau lumineux. Dans sa version R-Line, le T-Roc gagne en prestance via un kit carrosserie spécifique et des jantes de 18''.

À bord, Volkswagen annonce avoir rehaussé le niveau de qualité de son modèle, pointé du doigt par les clients pour ses plastiques bas de gamme. On constate les efforts apportés au traitement des surfaces. Par exemple, le dessus de la planche de bord est désormais recouvert d’un tissu recyclé. Un élément tendance et pas cher qui envahit les intérieurs des voitures modernes. C’est mieux qu’auparavant, c’est certain, mais on aurait espéré mieux. Les contre-portes, la console centrale et les parties basses font moins cossues que sur les anciennes productions Volkswagen. A titre de comparaison, un intérieur de Renault Symbioz renvoie une image plus valorisante.

L’allemand s’offre les services d’un combiné d’instrumentation plus grand et d’un écran central tactile également plus grand (12,9 ‘’/10,4’’ sur la version de base). Ce dernier embarque la dernière version du système multimédia de Volkswagen (MIB4) équipé de processeurs ultrarapides. L’accent a été mis sur les fonctionnalités intelligentes, y compris les recommandations basées sur l’IA et des profils utilisateur encore plus personnalisés. Il fonctionne vraiment de manière plus intuitive et plus rapide. Malheureusement, la plupart des fonctionnalités de base se gèrent depuis cet écran central, ce qui oblige le conducteur à quitter la route des yeux. C’est le cas de la climatisation et de la température.

On note aussi la migration du levier de vitesses derrière le volant, comme sur la gamme ID, qui a permis de libérer un espace de rangement au pied de la console centrale avec un chargeur de smartphone par induction. Très bon point également, Volkswagen abandonne les commandes à retour haptique sur le volant, détestées par les clients. En lieu et place, on retrouve de bons vieux boutons physiques ô combien plus efficaces.

Les rangements à bord sont nombreux que ce soit au niveau de la large console centrale ou des portes. La petite originalité réside dans le système d’ouverture des portes, qui s’actionnent par un dispositif de gâchette, qu’il suffit de soulever.

Cette nouvelle génération voit ses dimensions progresser, avec une longueur accrue de 12 cm. L’objectif des ingénieurs était de faire progresser l’espace à bord qui faisait défaut au T-Roc. C’est réussi, le SUV offre davantage de place au niveau des genoux. Deux adultes de bonne taille voyageront confortablement aux places arrière. Comme souvent, la place du milieu est ferme et étriquée.

Le coffre profite aussi de cet accroissement pour établir sa capacité à 465 litres, ce qui place le T-Roc dans la bonne moyenne du marché. En prime le dossier du passager avant se rabat entièrement pour optimiser la longueur de chargement. Un chargement également configurable grâce à la présence d’un plancher modulable (disponible à partir de la finition Life). Le T-Roc gagne donc en polyvalence et répondra ainsi sans difficulté aux besoins d’une famille.

Côté équipement, place aux technologies dernier cri : phares Matrix LED, régulateur de vitesse adaptatif Travel Assist, et même un système de stationnement entièrement automatique, pilotable depuis son smartphone.