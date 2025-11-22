Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Le nouveau Volkswagen T-Roc a tout pour plaire

3. Un T-Roc premier prix bien équipé

 

En France, le nouveau Volkswagen T-Roc est disponible en quatre finitions.

L’entrée de gamme « T-Roc », à partir de 29 990 €, s’avère particulièrement bien équipée puisqu’elle embarque comme principaux équipements de série l’aide au maintien et au changement de voie, le régulateur de vitesse, la climatisation automatique, le volant multifonction avec palettes, le siège conducteur réglable en hauteur, l’instrumentation de 8’’, l’écran tactile central de 10,3’’, l’allumage automatique des feux, les jantes alliage de 16’’, les rétroviseurs extérieurs réglables et rabattables électriquement, les projecteurs LED et l’aide au stationnement

Le niveau supérieur baptisé « Life », à partir de 33 500 € ajoute les feux de route automatiques, le dossier de siège passager entièrement rabattable, le plancher de coffre réglable, les rétroviseurs électriques chauffants, l’éclairage avec projection de logo, le chargeur à induction, la caméra de recul, l’écran central de 12,9’’ et les sièges avant réglables en hauteur.

La finition « Style », vendue à partir de 38 500 € complète la dotation avec le sélecteur de conduite, la climatisation automatique trizone, l’éclairage d’ambiance, les vitres arrière surteintées, le démarrage sans clé, les feux arrière 3D, le bandeau lumineux à l’avant et à l’arrière avec logo éclairé, les jantes alliage de 17’’, le volant chauffant et les sièges massant.

La finition « R-Line », facturée 42 500 € ajoute un kit carrosserie R-Line, les jantes de 18’’, la sellerie sport, le pédalier alu, les sièges sport et des inserts spécifiques.

Volkswagen propose plusieurs packs regroupant le meilleur des technologies. Le Pack Techno vendu en 1 040 € ajoute la caméra 360°, l’affichage tête haute, l’assistant de conduite semi-autonome Travel Assist et la protection proactive des occupants.

 

 

 

 

 

  • Extension de garantie 1 an / max 60 000 km

     : 

    270 €

  • Extension de garantie 1 an / max 90 000 km

     : 

    350 €

  • Extension de garantie 2 ans / max 40 000 km

     : 

    370 €

  • Extension de garantie 2 ans / max 80 000 km

     : 

    540 €

  • Extension de garantie 2 ans / max 120 000 km

     : 

    760 €

  • Extension de garantie 3 ans / max 50 000 km

     : 

    560 €

  • Extension de garantie 3 ans / max 100 000 km

     : 

    840 €

  • Extension de garantie 3 ans / max 150 000 km

     : 

    1300 €

  • Extension de garantie 1 an / max 30 000 km

     : 

    200 €

