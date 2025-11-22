Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Volkswagen T-roc 2

Essai

Le nouveau Volkswagen T-Roc a tout pour plaire

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alexandre Bataille

6  

4. Notre avis sur le Volkswagen T-Roc (2026)

 

Le nouveau Volkswagen T-Roc a tout pour plaire

 

La concurrence : sérieuse et hybride

Avec désormais 12 cm de plus, le T-Roc vient concurrencer les « petits » SUV compacts du marché où l’on retrouve les Renault Symbioz, le Nissan Qashqaï Toyota C-HR. Ces trois modèles sont proposés avec de vraies motorisations hybrides, vendues un peu plus chères. A motorisation équivalente il faudra lui opposer le Peugeot 3008 ou le Citroën C5 Aircross.

A retenir : parti pour rester

Le nouveau Volkswagen T-roc semble bien parti pour prolonger le succès de son aîné. Ses principaux défauts ont été corrigés, notamment du côté de l’espace intérieur, un vrai plus pour les petites familles à la recherche d’un véhicule compact et polyvalence. L’intégration de motorisations électrifiées, sobres et faiblement impactées par le malus, lui permet également de revenir en force sur le marché très concurrentiel des SUV compacts avec en prime un tarif bien placé. Une fois n’est pas coutume, la version d’accès, vendue 29 990 € s’avère très bien équipée.

Caradisiac a aimé

  • Les tarifs stables
  • Le confort général
  • L’espace aux places arrière et le grand coffre
  • Le multimédia rapide et performant
  • La souplesse et la discrétion du 4 cylindres
  • Le malus CO2 contenu

 

Caradisiac n’a pas aimé

  • Le manque de vitalité des moteurs 116 et 150 ch
  • Quelques plastiques bas de gamme persistants
  • Plus de versions 4 roues motrices

 

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
II 1.5 ETSI EVO2 HYBRID 116 LIFE DSG7 125 (wltp) 33 500 €  €
II 1.5 ETSI EVO2 HYBRID 116 STYLE DSG7 125 (wltp) 38 500 €  €
II 1.5 ETSI EVO2 HYBRID 116 T-ROC DSG7 125 (wltp) 29 990 €  €
II 1.5 ETSI EVO2 HYBRID 150 R-LINE DSG7 128 (wltp) 42 500 €  €
II 1.5 ETSI EVO2 HYBRID 150 STYLE DSG7 128 (wltp) 41 000 €  €
Page précédente
Page suivante

Photos (112)

Voir tout

Sommaire

6  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Volkswagen T-roc 2

Volkswagen T-roc 2

SPONSORISE

Essais 4X4 - SUV - Crossover

Voir tous les essais 4X4 - SUV - Crossover

Fiches fiabilité 4X4 - SUV - Crossover

Voir toutes les fiches fiabilité 4X4 - SUV - Crossover

Toute l'actualité

Voir toutes l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité