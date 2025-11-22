4. Notre avis sur le Volkswagen T-Roc (2026)
La concurrence : sérieuse et hybride
Avec désormais 12 cm de plus, le T-Roc vient concurrencer les « petits » SUV compacts du marché où l’on retrouve les Renault Symbioz, le Nissan Qashqaï Toyota C-HR. Ces trois modèles sont proposés avec de vraies motorisations hybrides, vendues un peu plus chères. A motorisation équivalente il faudra lui opposer le Peugeot 3008 ou le Citroën C5 Aircross.
A retenir : parti pour rester
Le nouveau Volkswagen T-roc semble bien parti pour prolonger le succès de son aîné. Ses principaux défauts ont été corrigés, notamment du côté de l’espace intérieur, un vrai plus pour les petites familles à la recherche d’un véhicule compact et polyvalence. L’intégration de motorisations électrifiées, sobres et faiblement impactées par le malus, lui permet également de revenir en force sur le marché très concurrentiel des SUV compacts avec en prime un tarif bien placé. Une fois n’est pas coutume, la version d’accès, vendue 29 990 € s’avère très bien équipée.
Caradisiac a aimé
- Les tarifs stables
- Le confort général
- L’espace aux places arrière et le grand coffre
- Le multimédia rapide et performant
- La souplesse et la discrétion du 4 cylindres
- Le malus CO2 contenu
Caradisiac n’a pas aimé
- Le manque de vitalité des moteurs 116 et 150 ch
- Quelques plastiques bas de gamme persistants
- Plus de versions 4 roues motrices
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|Bonus / Malus
|II 1.5 ETSI EVO2 HYBRID 116 LIFE DSG7
|125 (wltp)
|33 500 €
|€
|II 1.5 ETSI EVO2 HYBRID 116 STYLE DSG7
|125 (wltp)
|38 500 €
|€
|II 1.5 ETSI EVO2 HYBRID 116 T-ROC DSG7
|125 (wltp)
|29 990 €
|€
|II 1.5 ETSI EVO2 HYBRID 150 R-LINE DSG7
|128 (wltp)
|42 500 €
|€
|II 1.5 ETSI EVO2 HYBRID 150 STYLE DSG7
|128 (wltp)
|41 000 €
|€
