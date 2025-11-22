La concurrence : sérieuse et hybride

Avec désormais 12 cm de plus, le T-Roc vient concurrencer les « petits » SUV compacts du marché où l’on retrouve les Renault Symbioz, le Nissan Qashqaï Toyota C-HR. Ces trois modèles sont proposés avec de vraies motorisations hybrides, vendues un peu plus chères. A motorisation équivalente il faudra lui opposer le Peugeot 3008 ou le Citroën C5 Aircross.

A retenir : parti pour rester

Le nouveau Volkswagen T-roc semble bien parti pour prolonger le succès de son aîné. Ses principaux défauts ont été corrigés, notamment du côté de l’espace intérieur, un vrai plus pour les petites familles à la recherche d’un véhicule compact et polyvalence. L’intégration de motorisations électrifiées, sobres et faiblement impactées par le malus, lui permet également de revenir en force sur le marché très concurrentiel des SUV compacts avec en prime un tarif bien placé. Une fois n’est pas coutume, la version d’accès, vendue 29 990 € s’avère très bien équipée.

Caradisiac a aimé

Les tarifs stables

Le confort général

L’espace aux places arrière et le grand coffre

Le multimédia rapide et performant

La souplesse et la discrétion du 4 cylindres

Le malus CO2 contenu

Caradisiac n’a pas aimé

Le manque de vitalité des moteurs 116 et 150 ch

Quelques plastiques bas de gamme persistants

Plus de versions 4 roues motrices