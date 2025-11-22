Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Volkswagen T-roc 2

Essai

Le nouveau Volkswagen T-Roc a tout pour plaire

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alexandre Bataille

7  

6. La fiche technique du Volkswagen T-Roc 2

 

Le nouveau Volkswagen T-Roc a tout pour plaire

 

Les chiffres clés

Volkswagen T-roc 2 II 1.5 ETSI EVO2 HYBRID 116 LIFE DSG7
Généralités  
Finition LIFE
Date de commercialisation 01/09/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 4,37 m
Largeur sans rétros 1,82 m
Hauteur 1,57 m
Empattement 2,63 m
Volume de coffre mini 475 L
Volume de coffre maxi 1 350 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 465 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Essence
Puissance fiscale 6 CV
Moteur 4 cylindres ,
Cylindrée 1 498 cm3
Puissance 116 ch
Couple 200 Nm à 2 000 trs/min
Boîte de vitesses Automatique
Nombre de rapports 7
Roues motrices AV
Performances / consommation  
Vitesse maximum 196 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 10.6 s
Volume du réservoir 50 L
Emissions de CO2 125 g/km (wltp)
Bonus malus max 310
Page précédente

Photos (112)

Voir tout

Sommaire

7  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Volkswagen T-roc 2

Volkswagen T-roc 2

SPONSORISE

Essais 4X4 - SUV - Crossover

Voir tous les essais 4X4 - SUV - Crossover

Fiches fiabilité 4X4 - SUV - Crossover

Voir toutes les fiches fiabilité 4X4 - SUV - Crossover

Toute l'actualité

Voir toutes l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité