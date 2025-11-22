6. La fiche technique du Volkswagen T-Roc 2
Les chiffres clés
|Volkswagen T-roc 2 II 1.5 ETSI EVO2 HYBRID 116 LIFE DSG7
|Généralités
|Finition
|LIFE
|Date de commercialisation
|01/09/2025
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|Kilométrage illimité
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|24 mois
|Dimensions
|Longueur
|4,37 m
|Largeur sans rétros
|1,82 m
|Hauteur
|1,57 m
|Empattement
|2,63 m
|Volume de coffre mini
|475 L
|Volume de coffre maxi
|1 350 L
|Nombre de portes
|5
|Nombre de places assises
|5
|Poids à vide
|1 465 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Essence
|Puissance fiscale
|6 CV
|Moteur
|4 cylindres ,
|Cylindrée
|1 498 cm3
|Puissance
|116 ch
|Couple
|200 Nm à 2 000 trs/min
|Boîte de vitesses
|Automatique
|Nombre de rapports
|7
|Roues motrices
|AV
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|196 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|10.6 s
|Volume du réservoir
|50 L
|Emissions de CO2
|125 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|310
Photos (112)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération