Volkswagen ose une étrange publicité sur Youtube pour son nouveau T-Roc, conduit par un « coach en charisme »

Le nom de Stéphane Malassagne ne vous est peut-être pas inconnu. Se présentant comme un « coach en charisme », cet humouriste parodie les professionnels de la communication dont l’idée des relations humaines et des attitudes à avoir en public sont parfois très particulières. C’est aussi un acteur, qu’on a vu notamment tenir un rôle dans la série « L’Effondrement » diffusée en 2019.

Quel rapport entre le faux personnage de Stéphane Malassagne et le nouveau Volkswagen T-Roc ? Eh bien figurez-vous que le constructeur allemand a décidé de recourir à ses services pour faire parler de son nouveau SUV, passé à une seconde génération de modèle il y a quelques semaines.

Une longue vidéo publiée sur Youtube

Dans une longue vidéo publiée il y a quelques jours sur Youtube, Stéphane Malassagne et Léopold Lemarchand, une autre personnalité connue pour ses sketchs et ses vidéos en ligne, jouent la comédie.

Stéphane Malassagne y prend sa posture habituelle, donnant tous ses conseils pour paraître dominateur dans chacune des actions de la vie quotidienne y compris au moment de conduire un véhicule. Léopold Lemarchand feint de son côté la timidité, incarnant un genre de personnage souvent présent dans les vidéos de Stéphane Malassagne lorsqu’il prodigue ses « conseils en charisme ».

Pas du tout les codes habituels de la publicité automobile

Voilà en tout cas une publicité très loin des formats habituels où les marques cherchent généralement à mettre en valeur le mieux possible leurs autos, comme c’était encore le cas récemment pour le spot de la nouvelle Renault Clio de sixième génération.

Ici la voiture est simplement présente dans le sketch et n’est même pas spécialement valorisée, même si Stéphane Malassagne montre certains de ses équipements comme le système d’ouverture automatique du coffre. Est-ce un bon moyen pour attirer l’attention sur le véhicule auprès d’un grand public peu réceptif aux publicités classiques ?