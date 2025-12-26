Devinez pourquoi la nouvelle Clio évoque une déesse dans sa nouvelle pub

Renault se prépare à livrer les premiers exemplaires de sa Clio de sixième génération aux clients. Sachant qu’on parle du modèle neuf le plus vendu de France et du second véhicule le plus apprécié en Europe, le moins que l’on puisse dire c’est qu’il s’agit d’un moment sacrément important pour la marque au losange !

Et contrairement à la Clio de cinquième génération qui avait été jugée trop ressemblante à la précédente mouture à sa sortie, la Clio de sixième génération change tout. Elle grossit encore un peu et affiche un design pour le moins déroutant, très différent de celui de la Clio 5. A tel point qu’on aurait du mal à l’identifier comme une Renault sans les badges présents sur la carrosserie !

C’est Clio qui l’a voulu

Comme pour expliquer cette stratégie de rupture, la marque au losange vient de diffuser une nouvelle publicité dont le « story telling » colle parfaitement au changement de design de la Clio.

Elle revient à la mythologie grecque et plus précisément, à l’apparition de Clio qui était alors la fille de Zeus et de Mnémosyne. Muse de l’histoire, elle aurait subitement décidé de créer quelque chose de nouveau comme le narre ce clip : « un jour, lassé de ce monde trop figé, la muse a voulu créer quelque chose de différent. Qui porterait son nom. Clio », est-il raconté au moment où la Clio 6 apparaît à l’image. Bon, l’histoire saute quand même les cinq précédentes générations dont celle qui reste pour moi la plus créative et réussie d’un point de vue stylistique : la seconde.

Fini le « pas assez cher »

Plutôt que l’humour et la dérision, les équipes de Renault ont préféré mettre le paquet sur une réalisation superbe et une esthétique qui évoquerait presque l’univers des pubs de parfum. De mon côté, j’avoue préférer le « Pas assez cher, mon fils » du spot de 1993 faisant la publicité de la toute première génération de Clio. Mais peut-être que comme moi, vous avez appris grâce à ce nouveau clip que Clio était une muse dans la mythologie grecque (je l’ignorais).