Renault Clio : 33 ans de production et 33 ans de pub

33 ans, 5 versions et 16 millions d'unités vendues. Qu'on le veuille ou non, qu'on soit fan de la citadine française ou pas, la Renault Clio a traversé les 33 dernières années de la société française et s'est comportée comme un baromètre de l'évolution de celle-ci. Et la meilleure manière de mesurer à quel point une simple auto populaire peut ainsi être aux prises avec le monde qui l'entoure est d'ausculter les pubs destinées à la vendre.

Une saga qui a débuté dès le lancement en 1990. L'auto est bien accueillie par la presse (qui va lui décerner le trophée de la voiture de l'année en 1991) mais aussi par le public qui ne semble pas regretter la Super Cinq qu'elle remplace. Alors, à lancement important, pub à gros budget. L'époque est aux Transformers, pas encore les films, mais les jouets qui permettent de passer d'une auto à un robot. Banco. La Clio va en faire autant dans son premier spot. L'affaire coûte évidemment très cher, mais pour quoi faire ? Pour l'épate uniquement, car personne ne s'identifie à la citadine qui se transforme en fer à cheval ou en géant rouge. Quant à son slogan, "la voiture qui en met plein la vie", il ne va pas entrer dans l'histoire de la publicité.

"Elle a tout d'une grande"

En revanche, s'il est une punchline qui va marquer les esprits pendant toutes les années 90, c'est le fameux "elle a tout d'une grande" des pubs suivantes. Le slogan est décliné à l'envie, notamment dans un mémorable spot mettant en scène un émir richissime qui lègue sa fortune, et ses multiples puits de pétrole, à son fils. Mais il explique à son rejeton qu'il va devoir renoncer à sa Clio, même si elle a "tout d'une grande". Pourquoi ? "Pas assez chère mon fils". Une expression qui va rapidement passer dans le langage courant et qui fera le tour des bistrots, des écoles et des bureaux.

Autre spot de ces années ou l'on osait tout, même ce qui serait inimaginable aujourd'hui, le spot dont l'accroche étonnante se résumait à "si tu n'a pas la nouvelle Clio roule en vélo". C'est ainsi que le losange a salué l'entrée de la Chine dans le monde du capitalisme lorsque l'un de ces nouveaux businessmen de l'empire du milieu explique à l'un de ses homologues que ne pas s'offrir la petite auto française, revient à se contenter d'un biclou.

Les décennies 80 et 90 sont les années ou la pub est à la mode. Elle a sa place dans les médias, bien en dehors des écrans qui lui sont réservés. Chaque semaine, Culture Pub sur M6 fait le tour du globe de la réclame. On y découvre notamment les spots étrangers et parmi eux, celui de la série limitée de la Clio MTV, évidemment diffusée sur la chaîne musicale.

Dans le petit film, un serveur, perdu dans un improbable bar façon Bagdad Café, passe ses journées à fredonner un incompréhensible morceau dont on n'entend qu'un curieux "getuppa". Sa litanie est ravivée dès qu'il voit passer une auto. C'est évidemment une Clio MTV à bord de laquelle une bande de joyeux chevelus secouent la tête sur l'air de James Brown (get up, get on up). Mais la voiture passe tellement vite devant lui que le pauvre garçon n'a pas le temps d'entendre tout le refrain.

Puis les temps ont changé. La rigolade et le second degré, parfois cyniques, ont peu à peu fait place à la bienveillance et à la lutte contre les discriminations. En témoigne ce spot anglais de 2018, réalisé pour les 30 ans de la Clio. On y découvre deux copines enfants, puis adolescentes avant que d'être adultes et qui se découvrent amoureuses l'une de l'autre. Évidemment, la voiture va les accompagner tout au long de leur jeune vie, à travers ses différentes générations, sur une jolie reprise de Wonderwall du groupe Oasis.

Des années grandiloquentes aux années intimes en passant par la décennie de l'humour, la Clio se sera donc imprégnée de l'air du temps à chaque moment et en revoyant ces 33 ans de pub, ce sont un peu des 33 derrnière années qui s'égrènent.