L’électrique au prix du thermique, le prochain SUV Skoda Epiq à partir de 25 000 € ?

L’offensive électrique continue chez Skoda, après l’Enyaq et l’Elroq, c’est au tour d’un nouvel acteur d’avancer ses pions. L’Epiq, c’est son nom, entrera en scène dans quelques mois, mais il semble assez impatient.

Conçu sur la plateforme MEB +, cet Epiq compte bien prendre les devants face aux futurs Cupra Raval et Volkswagen ID.Cross et venir chatouiller en passant la Renault 4 ou encore le Peugeot E-2008. La marque indique qu’il est le premier modèle à inaugurer le style « Modern Solid », mais le lourd camouflage ne nous permet pas de le constater. Enfin, il sera quasiment identique au show-car Epiq déjà vu avec à la clé des formes cubiques.

Plutôt compact avec une longueur de 4,17 m, il promet un bel espace à bord et un coffre particulièrement logeable : 475 litres. Mais là ne sera son seul point fort puisque Skoda précise qu’il sera à un tarif très compétitif équivalent à son cousin thermique le Kamiq, soit un prix de départ aux environs de 25 000 €.

À ce prix, vous bénéficierez d’une version (Epiq 35) équipée de la batterie de 37 kWh de capacité nette et d’un électromoteur de 116 ch pour une autonomie de 315 km. L’Epiq 40 profitera d’une puissance plus confortable avec 135 ch, mais d’une batterie équivalente. Enfin, la version 55 adopte une pile de 51,7 kWh de type NMC (LFP pour la petite), un moteur de 211 ch et une autonomie allant jusqu’à 430 km.

Quant à la puissance de charge, il faudra se contenter de 50 kW en courant continue pour l’entrée de gamme. L’Epiq 40 grimpe à 90 kW et la version 50 à 125 kW. Du côté du courant alternatif, tout le monde sera logé à la même enseigne avec 11 kW.

Skoda ne détaille pas ses équipements, mais indique qu’il pourra bénéficier d’optiques avant à éclairage à LED matricielles composées de 12 segments, d’un petit combiné d’instrumentation de 5,3 pouces, d’un grand écran central de 13 pouces, d’un toit panoramique ou encore de la clé digital. À noter que trois ambiances d’habitacle seront proposées.

À partir de septembre dans les concessions

En plus d’offrir un coffre plus grand de 75 litres par rapport au Kamiq, il cubera jusqu’à 1 344 litres une fois les dossiers rabattus. L’habitacle proposera en outre près de 26 litres d’espaces de rangement supplémentaires.

En bonne Skoda qui se respecte, les câbles de recharge peuvent être fixés dans le coffre, un parapluie est intégré dans la portière et le porte-ticket de parking ainsi que le grattoir à glace feront partie des équipements de série. Si sa présentation est prévue en mai prochain, il n’arrivera dans les concessions qu’à partir de septembre.