Voitures électriques : quel constructeur a donc soufflé à Tesla en 2025 la couronne du plus gros vendeur européen ?
L’hégémonie de Tesla sur les ventes de voitures électriques en Europe touche à sa fin. En 2025, l’Américain s’est fait proprement doubler par un autre constructeur d’envergure, européen cette fois : Volkswagen. La marque conjure le mauvais sort et sa gamme ID se vend enfin bien.
Vous connaissez tous la morale de la fable de La Fontaine « Le lièvre et la tortue » ? « Rien ne sert de courir, il faut partir à point ». Et en matière de ventes de véhicules électriques, le lièvre, c’est Tesla, et la tortue, c’est Volkswagen. Ou plutôt, c’était… Car la marque allemande, après une remontada impressionnante, devient en 2025 la marque qui a vendu la plus de voitures à batteries sur le marché européen, soufflant la couronne à Tesla, qui garde en lot de consolation le modèle le plus vendu, le Model Y. Une excellente nouvelle pour la marque de Wolfsburg, dont la gamme électrique « ID » peinait jusqu’ici à trouver preneurs, à tel point que l’on parlait « d’IDgate » face aux méventes.
En tout état de cause, dans un marché européen global qui a progressé de 1,9 % l’année dernière (et + 2,3 % si on intègre UK, Islande et Suisse), les VE font figure de locomotive. Leurs ventes ont en effet progressé de 29,7 % ! Il s’en est écoulé 2 582 595 unités, contre 1 990 956 l’année précédente. Soit une part de marché de 19,4 %. Mais la hiérarchie des « tops vendeurs » est chamboulée.
Alors que Tesla est sur la première marche du podium européen depuis plusieurs années, sa chute des ventes lui fait perdre une place, et sa couronne. Les - 27 % subis font mal, pendant que dans le même temps, Volkswagen progresse de + 56 % ! Du coup, avec 274 417 exemplaires écoulés, la première marque européenne au global devient aussi la première sur l’électrique. Tesla affiche 238 765 exemplaires vendus. Suivent BMW, un étonnant Skoda et Audi.
|Marque
|Ventes 2025
|Progression vs 2024
|Volkswagen
|274 417
|+ 56 %
|Tesla
|238 765
|- 27 %
|BMW
|193 186
|+ 15 %
|Skoda
|172 100
|+ 117 %
|Audi
|153 848
|+ 51 %
On remarquera la progression exponentielle de la marque tchèque, due en quasi-totalité au succès de l’Elroq, son SUV compact électrique à prix attractif (à partir de 33 810 €).
Tesla garde le titre de modèle le plus vendu
Lot de consolation pour Tesla, le Model Y reste le VE le plus vendu en Europe. Avec 151 331 exemplaires écoulés, et malgré une baisse de 28 %, il reste devant le Skoda Elroq, qui lui affiche 94 106 ventes sur l’année, et une progression qui ne veut rien dire, puisqu’il n’existait pas en 2024. La petite Renault 5 e-Tech se défend pas mal avec la 4e place et 85 517 exemplaires ayant trouvé preneur.
|Rang
|Modèle
|Ventes 2025
|Ventes 2024
|Progression 2025/2024
|1
|Tesla Model Y
|151331
|210265
|- 28.0 %
|2
|Skoda Elroq
|94106
|46
|+ 204,478.3 %
|3
|Tesla Model 3
|86261
|112967
|- 23.6 %
|4
|Renault 5 E-Tech
|81517
|13097
|+ 522.4 %
|5
|VW ID.4
|80123
|64729
|+ 23.8 %
|6
|VW ID.3
|78667
|54467
|+ 44.4 %
|7
|VW ID.7
|76368
|32192
|+ 137.2 %
|8
|BMW iX1
|69816
|53272
|+ 31.1 %
|9
|Kia EV3
|66802
|4960
|+ 1,246.8 %
|10
|Skoda Enyaq
|65787
|67331
|- 2.3 %
