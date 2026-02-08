Maquette mystère de Citroën DS : d’ultimes éclaircissements

Elle aura suscité une grande curiosité ! La maquette prêtée par Denus Huille, de l’Aventure Citroën, n’avait jamais été vue ni en public ni même dans un ouvrage spécialisé, semble-t-il, et a attiré quelques spécialistes, avec lesquels nous avons échangé. Notamment Christophe Bonnaud, de Lignes/Auto, et Olivier Guin, de Car Design Archives, notamment. Un dernier grand connaisseur de l’histoire Citroënest venu nous voir dimanche soir, juste avant la fermeture d’un salon Rétromobile à la fréquentation record : Dominique Hok, président de l’Amicale Idéale DS.

Alors que les noms de Robert Opron, Jean Giret, Michel Harmand, Jacques Charreton ou encore Régis Gromik ont été avancés, alors qu’on a imaginé qu’il s’agissait d’un projet menant au restylage dont la DS a bénéficié en 1967, Dominique nous livre d’autres hypothèses. Lui explique avoir vu un dessin du profil de notre maquette signé par Jacques Charreton, de l’équipe de Robert Opron, mais révèle aussi avoir bien connu Henri Dargent, l’assistant de Flaminio Bertoni, patron du style Citroën, remplacé par Robert Opron, avec qui Dargent a aussi travaillé. Des archives de ce dernier, Dominique Hok explique que le museau de notre maquette a été d’abord étudié pour le projet F, modelé par Jean Giret qui a donc été impliqué dans le dessin.

Il confirme aussi qu’il ne s’agit pas du restylage de la DS, mais bien d’avant travaux pour sa remplaçante, effectués collectivement. Car un design est, même s’il est signé d’un seul, est toujours le fruit d’un travail de groupe. Certains dessinent des détails, d’autre la silhouette, puis lors du passage à la maquette, des idées supplémentaires surgissent, et le tout est orchestré par le directeur du bureau de style. Et encore ne s’agit-il là que des travaux précédant l’industrialisation, qui peut mener à des modifications parfois importantes.

C’est d’ailleurs à ce stade de que des projets séduisants se sont vus gâchés, comme c’est le cas pour l’Austin Allegro ou encore la Renault 14. Le double bossage du pavillon de la Renault Clio IV est, lui aussi, le fruit non pas d’une inspiration artistique, mais d’une adaptation à la fabrication, les designers ayant oublié d’intégrer les articulations du hayon. D’une contrainte, on a tiré un avantage, c’est ça l’essence du design.