La mystérieuse Citroën du stand Caradisiac à Rétromobile

Ne jetons pas l’opprobre à Citroën. Ne pas tout savoir de ce qui se trouve dans ses propres réserves pourrait prêter à sourire. Seulement, les bureaux d’études, et notamment le département du style produisent énormément de projets et de maquettes, dont tous ne sont pas dûment référencés. Et pour cause ! Ce sont des bases de travail qui n’ont pas vocation à être exposées en public.

Or, le Conservatoire Citroën, et plus précisément son responsable, Denis Huille, a eu l’extrême gentillesse de nous prêter une maquette prélevée dans ses réserves qui sont en plein déménagement. Une maquette bien mystérieuse, dont on ne connaît pas bien l’origine. Nous nous y sommes mis à plusieurs pour la déterminer, avec le directeur de l’Amicale Citroën&DS, Christophe Bonnaud, spécialiste de l’histoire du design, créateur du passionnant site Lignes/Auto (à retrouver aussi sur Facebook), et Olivier Guin autre très fin connaisseur de design et auteur de l’extraordinaire page Car Design Archives sur Facebook.

Au début, nous avons pensé qu’il s’agissait d’un des projets qui ont mené au restylage dont a bénéficié la Citroën DS en 1967. Donc, la maquette, en plâtre, aurait été réalisée en 1965. Mais après examen de dessins d’époque, et une réflexion plus poussée, nous avons élaboré d’autres hypothèses. Par l’inclinaison de son pare-brise et son semblant de bulle arrière, ce projet évoque nettement la SM. Or, on sait que Citroën avait envisagé de remplacer les Ds de haut de gamme par une sorte de SM à quatre portes, la future CX prenant le relai des ID/DSpécial/DSuper. S’agit-il de l’esquisse de cette auto ? Toujours est-il que par ses volumes, la maquette préfigure un modèle établi sur la plate-forme de la DS, dont elle conserve l’emplacement du moteur entre l’habitacle et le train avant.

Nous avons également passé en revue des dessins d’époque et confronté ce que nous savons des membres du bureau de style Citroën dans les années 60. Une belle discussion de geeks ! Car une voiture, contrairement à ce qu’on pense trop souvent, n’est jamais l’œuvre d’une seule personne. C’est un travail collectif que parfois, on attribue au seul chef du design (quand ce n’est pas lui qui le fait…).

Sur cette maquette noire, nous pensons que le museau proéminent serait fruit de l’inspiration de Jean Giret, le profil porterait la patte de Jacques Charenton alors que le côté anguleux de l’ensemble rappelle les travaux de Régis Gromik, principal dessinateur de la SM. D’ailleurs, nous avons retrouvé un dessin de ce dernier, datant de 1967, évoquant furieusement notre maquette.

Celle-ci arbore d’ailleurs des projecteurs très intéressants, évoquant ceux de la Peugeot 504. En les adoucissant un peu, comme on polirait une pierre, on peut entrevoir ceux de la CX, dont les feux arrière verticaux pour également découler de ceux de notre maquette… Si des lecteurs pointus disposent d’autres informations, nous sommes preneurs !