Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Citroen Ds

La mystérieuse Citroën du stand Caradisiac à Rétromobile

Dans Salons / Retromobile

Stéphane Schlesinger

4  

Le Conservatoire Citroën a prêté à Caradisiac une maquette retrouvée dans ses réserves, sans nous dire qui l’a réalisée ni quand. Pourquoi ? Parce que chez le Double Chevron, on ne le sait pas. Nous avons mené l’enquête.

La mystérieuse Citroën du stand Caradisiac à Rétromobile

Ne jetons pas l’opprobre à Citroën. Ne pas tout savoir de ce qui se trouve dans ses propres réserves pourrait prêter à sourire. Seulement, les bureaux d’études, et notamment le département du style produisent énormément de projets et de maquettes, dont tous ne sont pas dûment référencés. Et pour cause ! Ce sont des bases de travail qui n’ont pas vocation à être exposées en public.

Grand moment d'émotion quand nous avons sorti la maquette du Conservatoire Citroën de sa boîte !
Grand moment d'émotion quand nous avons sorti la maquette du Conservatoire Citroën de sa boîte !

Or, le Conservatoire Citroën, et plus précisément son responsable, Denis Huille, a eu l’extrême gentillesse de nous prêter une maquette prélevée dans ses réserves qui sont en plein déménagement. Une maquette bien mystérieuse, dont on ne connaît pas bien l’origine. Nous nous y sommes mis à plusieurs pour la déterminer, avec le directeur de l’Amicale Citroën&DS,  Christophe Bonnaud, spécialiste de l’histoire du design, créateur du passionnant site Lignes/Auto (à retrouver aussi sur Facebook), et Olivier Guin autre très fin connaisseur de design et auteur de l’extraordinaire page Car Design Archives sur Facebook.

Les projecteurs de cette maquette évoquent la Peugeot 504, voire annoncent ceux de la CX.
Les projecteurs de cette maquette évoquent la Peugeot 504, voire annoncent ceux de la CX.

Au début, nous avons pensé qu’il s’agissait d’un des projets qui ont mené au restylage dont a bénéficié la Citroën DS en 1967. Donc, la maquette, en plâtre, aurait été réalisée en 1965. Mais après examen de dessins d’époque, et une réflexion plus poussée, nous avons élaboré d’autres hypothèses. Par l’inclinaison de son pare-brise et son semblant de  bulle arrière, ce projet évoque nettement la SM. Or, on sait que Citroën avait envisagé de remplacer les Ds de haut de gamme par une sorte de SM à quatre portes, la future  CX prenant le relai des ID/DSpécial/DSuper. S’agit-il de l’esquisse de cette auto ? Toujours est-il que par ses volumes, la maquette préfigure un modèle établi sur la plate-forme de la DS, dont elle conserve l’emplacement du moteur entre l’habitacle et le train avant.

Le profil évoque encore nettement celui de la DS.
Le profil évoque encore nettement celui de la DS.

Nous avons également passé en revue des dessins d’époque et confronté ce que nous savons des membres du bureau de style  Citroën dans les années 60. Une belle discussion de geeks ! Car une voiture, contrairement à ce qu’on pense trop souvent, n’est jamais l’œuvre d’une seule personne. C’est un travail collectif que parfois, on attribue au seul chef du design (quand ce n’est pas lui qui le fait…).

L'intégration du cligno arrière est très astucieuse et séduisante sur notre maquette.
L'intégration du cligno arrière est très astucieuse et séduisante sur notre maquette.

Sur cette maquette noire, nous pensons que le museau proéminent serait fruit de l’inspiration de Jean Giret, le profil porterait la patte de Jacques Charenton alors que le côté anguleux de l’ensemble rappelle les travaux de Régis Gromik, principal dessinateur de la SM. D’ailleurs, nous avons retrouvé un dessin de ce dernier, datant de 1967, évoquant furieusement notre maquette.

La mystérieuse Citroën du stand Caradisiac à Rétromobile

Celle-ci arbore d’ailleurs des projecteurs très intéressants, évoquant ceux de la Peugeot 504. En les adoucissant un peu, comme on polirait une pierre, on peut entrevoir ceux de la CX, dont les feux arrière verticaux pour également découler de ceux de notre maquette…  Si des lecteurs pointus disposent d’autres informations, nous sommes preneurs !

Cette partie annonce clairement le montant arrière de la Citroën SM.
Cette partie annonce clairement le montant arrière de la Citroën SM.
4  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Citroen Ds

Citroen Ds

SPONSORISE

Actualité Citroen

Voir toute l'actu Citroen

Toute l'actualité

Voir toute l'actu