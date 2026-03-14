Âgé de 16 ans, il vole un Lamborghini Urus, le montre sur Instagram puis le crash

À Melbourne, certains adolescents rêvent d’une supercar en fond d’écran. Cela dit, d’autres décident manifestement de passer directement à l’étape suivante. La police australienne publie sur la toile les détails d’une folle histoire : celle d’un jeune délinquant âgé de 16 ans qui a trouvé bon de dérober un SUV Lamborghini Urus noir de 2020 dans le quartier de son propriétaire à Maribyrnong vers 1h15 du matin le 11 mars dernier. Le véhicule surélevé italien habituellement associé aux automobilistes les plus fortunés s’est soudainement retrouvé entre les mains d’un conducteur qui n’était ni majeur, ni autorisé à conduire. Au lieu de disparaître discrètement, l’adolescent a même choisi de filmer l’intérieur du véhicule et de publier les images sur le réseau social Instagram comme s’il s’agissait de son nouvel accessoire lifestyle.

La balade improvisée s’est ensuite transformée en véritable odyssée urbaine. Pendant près de 16 heures, le SUV Lamborghini a circulé dans Melbourne devant de nombreux témoins qui décrivent une conduite plutôt créative. Le puissant modèle haut sur pattes de Sant’Agata -capable de dépasser les 300 km/h grâce à son V8 biturbo d’environ 650 chevaux- a été vu sur des trottoirs, dans un parking de centre commercial et zigzaguant dans la circulation. Les autorités ont préféré surveiller la situation depuis les airs plutôt que de lancer une poursuite au sol, estimant qu’un tel missile de deux tonnes piloté par un mineur enthousiaste représentait déjà un niveau de chaos suffisant.

Un crash en guise de bouquet final

L’aventure s’est finalement terminée vers 16h35 dans la banlieue de Glen Waverley. Sur Myers Avenue, le conducteur a perdu le contrôle de la machine puis terminé sa course dans la clôture d’une maison. L’Urus a subi des dégâts visibles du côté de la proue et sur le flanc gauche. De quoi déclencher les airbags sans heureusement blesser personne. Le jeune suspect originaire de Croydon a été arrêté sur place et fait désormais face à plusieurs chefs d’accusation dont vol de véhicule et mise en danger de la vie d’autrui. Trois autres personnes impliquées dans l’affaire sont toujours recherchées par la police. Quant à la Lamborghini, elle aura probablement droit à un séjour prolongé chez le carrossier et à une histoire que son propriétaire n’avait certainement pas prévue d’ajouter à son carnet d’entretien.