Pourquoi autant de Mercedes étaient à Nice dimanche dernier ?

Croiser des Mercedes dans les rues de notre pays n’a rien de particulièrement hors du commun. Croiser trois exemplaires de la toute nouvelle Classe S restylée, un exemplaire du tout premier modèle de série portant le badge Mercedes (la Mercedes « 35 ch » de 1900), des 300 SL et un peu plus de 200 autres véhicules dont des modèles du genre de l’AMG GT ou du Classe G au même endroit et au même moment, en revanche, c’est beaucoup plus rare.

C’est pourtant ce qu’il était possible d’observer à Nice et sur les routes environnantes dimanche dernier dans le cadre d’un anniversaire : celui des 140 ans de Mercedes-Benz, fêté avec la complicité des propriétaires de la marque et de l’usine.

Des Mercedes sur la Côte d’Azur, comme dans les clichés

L’idée ? Faire poser toutes ces Mercedes sur le port de Nice mais aussi les rassembler dans un cortège sur 88 kilomètres de long, empruntant des routes de la « Riviera » assez célèbres : de Nice jusqu’à Cannes en passant par « la haute corniche, la Turbie, St Jeannet, Vence », soit un itinéraire qu’on se verrait bien faire avec une 300 SL cabriolet ou une Pagode par exemple.

Pas moins de 450 participants se sont retrouvés au départ à Nice pour cette « opération spéciale », avec une logistique assez impressionnante mise en place et la complicité de collectionneurs et autres clubs.

Les Classe S partent en tour du monde

A noter que les trois nouvelles Mercedes Classe S restylées présentes sur l’événement sont parties dans un tour du monde. Après Nice, elles marqueront au total 140 étapes sur la planète et rouleront sur la Route 66, jusqu’à Buenos Aires ou encore Shanghai en passant par Sydney. Elles doivent parcourir 50 000 kilomètres dans cette aventure. Pour sûr, ce sera moins difficile de réaliser ce tour du monde en termes de logistique par rapport au même itinéraire avec une EQS 100 % électrique…