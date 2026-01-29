La nouvelle Mercedes Classe S restylée, c’est la revanche des voitures thermiques

La Mercedes Classe S de la génération actuelle a été lancée sur le marché en 2021. C’est toujours la référence absolue des voitures avec chauffeur utilisées par les professionnels pour transporter des clients dans un grand confort, mais le constructeur allemand semblait penser au moment de sa sortie qu’elle allait finir par s’effacer derrière sa toute nouvelle limousine électrique l’EQS.

Cette EQS n’a pas du tout eu le début de carrière prévu, boudée par la clientèle au contraire de la Classe S toujours très appréciée et dominant largement le marché dans sa catégorie. Alors, au moment de son revirement stratégique visant à investir davantage que prévu dans les modèles thermiques pour prolonger leur carrière, Mercedes a décidé de mettre les moyens pour l’amélioration de mi-carrière de cette Classe S : elle reçoit l’un des restylages les plus profonds jamais vus chez le constructeur.

Une grosse calandre, évidemment

Esthétiquement, cette Classe S restylée arbore bien évidemment une calandre gigantesque, inspirée (comme celle du récent GLC électrique et celle de la future Classe C électrique) des modèles des années 60. Cette calandre est « 20 % plus grosse » que celle du précédent modèle et s’illumine entièrement. En option, l’étoile Mercedes qu’elle arbore peut-elle aussi s’illuminer. La résolution des optiques à LED augmente aussi de 40 %.

A l’intérieur, surprise : Mercedes fait du neuf avec du « vieux ». Au lieu de l’ancienne tablette tactile centrale, le constructeur installe l’énorme dalle « Hyperscreen » inaugurée par l’EQS et reprise sur la Classe E avec un rendu visuel moins « haut de gamme » que sur le récent GLC puisqu’ici, on conserve une séparation entre les trois écrans qui le composent (et la pièce semble quasiment identique à celle de la Classe E). Ces grands écrans intègrent en revanche une interface bien plus sophistiquée que celle de la précédente mouture, reprenant le logiciel MB.OS dans sa dernière version et le hardware du MBUX augmenté par l’intelligence artificielle.

Toujours la meilleure à l’arrière

La Classe S restylée reste bien évidemment une reine du confort aux places arrière. En la matière, elle peut toujours aller plus loin que l’EQS avec sa version à empattement long et sa véritable « première classe » disponible sur cette dernière variante de carrosserie. Notons qu’elle propose un blindage au standard « VR10 » pour ceux qui ont peur d’avoir trop d’ennemis.

Un nouveau V8

Sous le capot, la Classe S restylée laissera le choix entre un six cylindres en ligne essence à hybridation légère (S450 et S500), un six cylindres en ligne diesel (S350d et S450d) et un « Nouveau V8 » de 537 chevaux et 750 Nm de couple (S580) en plus d’un bloc hybride rechargeable (S450 e et S580 e) reprenant le six cylindres en ligne essence.

Mercedes promet aussi de grosses améliorations sur la suspension et il existe deux niveaux de roues arrière directrices (pivotant sur 4,5 degrés de série et jusqu’à 10 degrés en option).

Pour l’instant, on ne connaît pas encore les prix français.