Plus de 500 km d’autonomie réelle, ça change la vie en voiture électrique

Quelle voiture électrique peut parcourir la plus longue distance sur une seule charge actuellement ? La dernière Audi A6 e-tron peut tutoyer les records grâce à sa grosse batterie et sa belle efficience. La Tesla Model S Grande Autonomie aussi, elle qui présente des qualités similaires.

Il y a quelques jours, Alan Froli touchait du doigt les 500 kilomètres d’autonomie maximale au volant de la nouvelle Mercedes CLA et sur le papier, les imminentes nouveautés « Neue Klasse » de BMW (mais aussi les futures GLC et Classe C) paraissent idéalement dotées pour ce genre de performances.

L’EQS 450 +, reine de la longue distance électrique

Pour l’instant, en tout cas, je pense que la grande Mercedes Eqs reste la reine dans ce domaine. La limousine électrique de la marque à l’étoile, déjà remarquablement efficiente dans sa précédente mouture comme j’avais pu l’expérimenter moi-même sur un Paris-Marseille, est devenue encore meilleure eu début d’année dans sa mouture modifiée. Désormais équipée d’une batterie encore plus grosse (118 kWh de capacité nette !), elle promet officiellement 814 km d’autonomie maximale WLTP sur la fiche technique (en finition EQS 450 + Electric Art). Vous savez bien que cette donnée WLTP n’a rien de réaliste dans des parcours dans la « vraie » vie comprenant des portions d’autoroute à 130 km/h, mais elle laissait imaginer plus de 500 kilomètres d’autonomie réelle à cette allure.

Sur un Paris-Marseille effectué cet été dans des conditions de température idéale, j’ai effectivement pu parcourir pour la première fois de ma vie plus de 500 kilomètres sur l'autoroute et sur une seule charge. Après 500 km parcourus à 130 km/h, il restait encore environ 40 km d’autonomie possible. Ces chiffres correspondaient à une consommation moyenne de 19,4 kWh aux 100 km (données affichées au compteur, non vérifiées), un niveau tout aussi remarquable pour une gigantesque limousine pesant plus de 2,7 tonnes sur la balance (certes aidée par son aérodynamisme à la pointe).

Une charge « lente », et alors ?

La Mercedes EQS reste pourtant assez quelconque en vitesse de charge : toujours handicapée par son circuit électrique à 400 Volts ne permettant pas de dépasser les 200 kW en puissance maximale, elle demande 31 minutes pour passer de 10 à 80 % de charge d’après la fiche technique (nous avons plutôt vérifié environ 35 minutes dans nos charges). Mais avec autant d’autonomie sur une charge, ce critère devient presque un non sujet : même si j’aime parcourir des distances énormes sans pauses quand je me sens en pleine forme (surtout au volant de voitures si confortables), qui fait des trajets aussi longs sans s’arrêter au moins une fois ? J’adore l’idée d’une voiture capable de « tracer la route » de manière quasi-infinie (ce que font toujours les meilleures voitures thermiques du marché) mais à ce niveau d’autonomie, difficile de continuer de s’en plaindre. Et au quotidien, il devient aussi possible de rouler tous les jours avec sa voiture électrique sans la charger pendant des semaines.

Elle doit bientôt passer aux 800 volts

Mais justement, Mercedes doit aux dernières nouvelles améliorer sensiblement cette grande EQS d’ici l’année prochaine et lui donner enfin un circuit électrique à 800 volts, histoire de la garder encore quelques années au catalogue. Elle deviendra alors encore plus efficiente et reviendra aussi dans le coup face à BMW, Audi ou aux marques chinoises au registre de la vitesse de charge rapide (sa technologie dérivera sans doute de celle annoncée par le concept-car AMG XX qui doit se retrouver sur la future AMG GT Coupé 4 Portes de série l’année prochaine). L’EQS démarre actuellement à 106 350€ en version 350 et à 120 600€ en version 450 +.

Ce genre d’expérience laisse en tout cas entrevoir l’avenir de la voiture électrique : même dans des catégories moins haut de gamme, plusieurs modèles dépassent désormais largement les 700 km d’autonomie maximale WLTP (DS N°8, Mercedes CLA, BMW iX3, Mercedes GLC, Audi A6 e-tron, Peugeot E-3008, Tesla Model 3 Grande Autonomie…) et ils devraient se multiplier au cours des prochaines années. Le record de 814 km WLTP de la Mercedes EQS 450 + sera probablement vite battu…