Tesla améliore ses modèles de luxe

Même si la berline Model S a permis à Tesla de devenir le constructeur automobile qu’on connaît, elle et le grand SUV Model X ne se vendent quasiment plus dans le monde en comparaison des Model 3 et Model Y, nettement plus accessibles et grand public.

Tesla n’abandonne pas pour autant ses deux modèles à la vocation haut de gamme et dévoile aujourd’hui de nouvelles améliorations pour les Model S et X. Ces améliorations sont les suivantes, d’après le communiqué officiel publié ce matin :

-Habitacle encore plus silencieux

-Meilleure protection contre les bruits d’air et de la route

-Annulation active du bruit améliorée grâce à une meilleure isolation

-Nouveaux matériaux d’isolation et nouveau design du châssis

-Matériaux d’intérieur insonorisant

-Nouveau design Nouveaux designs de jantes – 19 » et 21 » pour la Model S/20 » et 22 » pour le Model X

-Éclairage d’ambiance dynamique

-Dans le Model X, troisième rangée plus spacieuse, avec plus d’espace pour les épaules

-Fonctionnalités de confort supplémentaires

-Nouvelle interface utilisateur spécifique

-Caméra dans le carénage frontal Indicateur d’angle mort

-Phares adaptatifs

-Plus grande efficience

-Autonomie accrue

-Nouveaux pneus à faible résistance

-Design des jantes plus aérodynamique

-Performances plus régulières par temps chaud ou froid

-Confort et dynamique améliorés

-Nouveaux composants visant à optimiser le confort de conduite

-Suspension pneumatique révisée et ajustée

Jusqu’à 744 km d’autonomie maximale et une Model S Plaid revue

Proposée à partir de 109 990€, la berline Model S offre jusqu’à 744 km d’autonomie maximale WLTP dans sa version de base avec les jantes de 19 pouces. Sa version Plaid s’affiche à 119 990€ et bénéficie d’autres améliorations spécifiques :

-Nouveau carénage avant

-Séparateur avant pour une meilleure stabilité à grande vitesse

-Nouveau carénage arrière

-Aileron arrière en fibre de carbone pour une meilleure stabilité à grande vitesse

-Diffuseur au style redessiné pour une meilleure aérodynamique

-Améliorations de l’unité d’entraînement grâce à des rotors à revêtement en carbone

-Nouveaux composants de stabilisation pour une meilleure tenue de route à grande vitesse

-Supercharge gratuite et Connexion Premium incluses (Pour le premier conducteur, pendant toute la durée de possession du véhicule).

Le grand SUV Model X à partir de 114 990€

De son côté, le grand SUV Model X démarre à 114 990€ et coûte 124 990€ en version Plaid. La version de base revendique 649 km d’autonomie maximale WLTP contre 609 pour la variante Plaid.