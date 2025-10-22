Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Finalement, l’usine Stellantis de Sochaux ne va pas rouvrir tout de suite

Dans Economie / Politique / Industrie

Julien Bertaux

16  

À l’arrêt depuis le 15 octobre, le site de production va rester au point mort à cause d’un manque d’approvisionnement de boîtes de vitesses. Un souci que le groupe a déjà connu par le passé.

Les boîtes de vitesses manquent pour faire tourner l'usine de Sochaux de Stellantis. (Crédit photo : MaxPPP)

« Les difficultés d’approvisionnement des boîtes de vitesses persistent ». Voici ce qu’a indiqué Thierry Giroux, le délégué syndical Force ouvrière, auprès de l’AFP.

Stoppées depuis le 15 octobre, les chaînes de production vont le rester jusqu’à vendredi 24 inclus, avec un redémarrage envisagé lundi 27 au matin. Cet arrêt de l’activité concerne environ 2 400 employés placés en activité partielle de longue durée (APLD). Le site de Sochaux est particulièrement perturbé en ce moment puisque onze séances de travail ont été supprimées en raison de problèmes d’approvisionnement de la part des fournisseurs. Au total, ces arrêts représentent un manque à produire de 7 500 exemplaires.

Les boîtes de vitesses, une nouvelle fois

L’histoire semble se répéter. En avril 2023, le site de Sochaux a dû stopper ses chaînes pendant près de dix jours pour la même raison : une pénurie d’approvisionnement des boîtes de vitesses automatiques. À l’époque, le secrétaire général de la CGT avait critiqué la stratégie du groupe : « Il faut les pièces, mais le groupe ne veut pas non plus les garder en stock sur place afin de ne pas payer d’impôts dessus. Cet appât du gain est à l’origine du problème qui paralyse aujourd’hui l’usine ».

Depuis septembre, Stellantis est contraint de fermer plusieurs sites dans différents pays d’Europe : Espagne, Allemagne, Italie, Pologne… et la France. En plus du site de Sochaux, les usines de Mulhouse et de Poissy sont également obligées de s’adapter à la conjoncture.

