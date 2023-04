L'usine Stellantis de Sochaux obligée de s'arrêter à cause d'un manque de boîte de vitesses

Il y a quelques heures, le groupe Stellantis annonçait l’embauche prochaine de 1 200 personnes en France. Forte d’excellents résultats dans son dernier bilan économique, l’entité fruit de la fusion entre les anciens groupes PSA et FCA n’en a pas pour autant fini avec les problèmes au niveau de sa production. Et notamment ceux au sein de l’usine de Sochaux, déjà inquiétée il y a peu par de gros problèmes de stockage des véhicules (mais aussi un incroyable acte malveillant sur l’un de ses parkings).

Stellantis est en effet contraint de mettre à l’arrêt toute la production sur ce site stratégique. A cause une nouvelle fois de la fameuse pénurie de semi-conducteurs ? Pas forcément puisque le problème vient cette fois des boîtes de vitesses. D’après les journalistes de France Bleu, c’est en effet une pénurie de boîtes de vitesses automatique qui oblige le groupe à stopper l’activité à Sochaux jusqu’au 14 avril.

A cause des mesures d’économie ?

D’après le secrétaire général de la CGT pour l’usine de Sochaux, c’est la stratégie mise en place par Stellantis sur l’approvisionnement de pièces qui provoquerait ce problème : « il faut les pièces, mais le groupe ne veut pas non plus les garder en stock sur place afin de ne pas payer d’impôts dessus. Cet appât du gain est à l’origine du problème qui paralyse aujourd’hui l’usine ». Le délégué de Force Ouvrière du site estime lui que c’est plutôt le recours à des prestataires étrangers et la délocalisation qui produit ce genre de pénurie.