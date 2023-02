SUV Peugeot brûlés à Sochaux : un coup de folie à 3,6 millions d'euros

Le préjudice est énorme pour Stellantis. Dans la nuit de samedi à dimanche dernier vers 04h30 du matin, un homme a pénétré sur le site de Stellantis à Sochaux pour mettre le feu au maximum de voitures possibles. 52 Peugeot 3008 et 5008 ont été vandalisés dans la manœuvre, en plus de 38 autres véhicules dégradés d’après les journalistes de l’Est Républicain. Si les motivations des auteurs de ces actes de malveillance étaient mystérieuses à la découverte des faits, elles le sont d’autant plus depuis l’interpellation du principal suspect dans cette drôle d’affaire.

Grâce au travail de la sûreté urbaine et aux informations liées à l’utilisation de son badge pour rentrer sur le site au moment des faits, un suspect a été interpellé à Montbeliard ce lundi. Il s’agit d’un homme de 21 ans, intérimaire travaillant directement sur le site de Sochaux pour Stellantis. Il n’a pas pu expliquer son geste aux enquêteurs mais précise avoir agi sous l’emprise du cannabis et de l’alcool. Son domicile a été perquisitionné et 106 grammes de résine de cannabis y ont été découverts.

Plus de 3,6 millions d’euros de dégâts

Rien qu’avec les 52 Peugeot 3008 et 5008 brûlés par le vandale, il y en aurait pour 3,6 millions d’euros de dégâts, sans qu'on sache si ce montant inclut les dégradations constatées sur 38 autres véhicules ainsi que les panneaux solaires installés sur le site. Un véritable carnage qui n’a aucun sens...