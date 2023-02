Qui veut la peau du Peugeot 3008 à Sochaux ?

Les faits remontent à la nuit de samedi au dimanche dernier vers 04h30 du matin sur le site de Sochaux, où sont produits les Peugeot 3008 et 5008. Après une intrusion, quelqu’un a pénétré sur une aire de stockage où étaient garés de nombreux exemplaires en attente de livraison. Plusieurs dizaines de véhicules ont été incendiés et au total, pas moins de 52 exemplaires ont été endommagés plus ou moins gravement. D’après l’AFP, cinq vigiles étaient présents sur place pour assurer la surveillance des locaux. Ils ont surpris un individu, qui a réussi à prendre la fuite.

Les pompiers de l'usine et du Service départemental d'incendie et de secours sont rapidement intervenus pour maîtriser l’incendie et l’enquête a été confiée au commissariat de police de Montbéliard. 42 véhicules seraient totalement détruits et on a bien du mal à comprendre quelles pourraient être les motivations des vandales. S’agit-il d’un acte malveillant de la part d’un employé ? D’une opération violente de militants voulant s’attaquer aux SUV ? Pour l’instant, aucune piste précise n’est évoquée.

Jusqu'à 1200 voitures par jour

Jusqu'à 1200 autos sortent chaque jour de l’usine Stellantis de Sochaux, grâce notamment à la belle carrière commerciale du 3008 qui fait désormais partie des modèles les plus importants de Peugeot sur notre marché. Récemment, on apprenait d'ailleurs que les parkings du site étaient pleins à ras bord en raison de certains problèmes de logistique. Alors, qui souhaite autant de mal au SUV de la marque au lion ? Mystère…