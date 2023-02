Stellantis va mieux que Renault

La semaine dernière, le groupe Renault dévoilait ses résultats pour l’année 2022. Dans un contexte toujours difficile depuis les troubles apparus en 2018, le groupe français positive sur l’amélioration de son fonctionnement même s’il est encore loin de revenir aux bénéfices. Du côté de Stellantis en revanche, tout va bien après la fusion de PSA et de FCA. Le groupe vient lui aussi de dévoiler ses résultats de l’année 2022 et ils sont excellents.

Stellantis annonce en effet un chiffre d’affaires net de 179,6 milliards d’euros, en hausse de 18%, mais aussi un bénéfice net de 16,8 milliards d’euros en hausse de 26%. Le résultat opérationnel courant est de 23,3 milliards d’euros en hausse de 29% et la marge est de 13%, dépassant l’objectif fixé à 12%. Malgré une baisse des ventes en Europe de 8%, Stellantis profite de l’amélioration du marché américain, de l’augmentation de ses marges par voiture vendue et de la rentabilité supérieure des voitures électriques. Est-ce la preuve que les voitures électriques sont vendues trop cher ? Les autos à zéro émissions et les hybrides rechargeables ont permis à Stellantis de maintenir ses marges sur le vieux continent.

Deux milliards pour les salariés

Outre un dividende de 4,2 milliards d’euros versé aux actionnaires suite à ces bons résultats 2022, Stellantis annonce qu’il va reverser deux milliards de dollars à ses salariés en récompense. Le groupe franco-italo-américain est profitable et ses récents efforts sur l’électrification semblent payer sur le plan financier. Reste à voir si la clientèle suit cette électrification massive, sachant que Stellantis espère ne vendre quasiment plus que des modèles électriques d’ici la fin de la décennie.