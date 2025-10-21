Encore un nouveau Porsche Macan électrique. Cette fois, le GTS

Vous le savez, Porsche va finalement concevoir un nouveau SUV thermique positionné au-dessous du Cayenne thermique actuel. Il ne devrait d’ailleurs pas s’appeler « Macan » et reprendra la plateforme technique de l’Audi Q5 de troisième génération, lui-même conçu sur l’architecture PPC.

Mais le Macan électrique continue sa carrière dans le même temps. Après le lancement des variantes 4 et Turbo, il a ensuite reçu le renfort de la version propulsion de base et de la déclinaison 4S. Et voilà cette fois le Macan GTS, qui se place traditionnellement juste en dessous du Turbo haut de gamme.

Un Macan GTS plus sportif ?

Comme pour les autres modèles familiaux « GTS » de la gamme Porsche, le but est ici officiellement d’offrir des réglages sportifs sans atteindre la puissance du Turbo. Le Macan GTS reçoit ainsi une calibration spécifique de sa suspension pneumatique, possède de série le différentiel arrière électronique et le Pack Sport Chrono ainsi que le Torque Vectoring Plus, mais pas les roues arrière directrices qui restent en option.

Il développe 516 chevaux (ou 571 chevaux en mode launch control), abat le 0 à 100 km/h en 3,8 secondes et file jusqu’à 250 km/h. A titre de comparaison, le Macan Turbo développe 584 chevaux (ou 639 chevaux en mode launch control), abat le 0 à 100 km/h en 3,3 secondes et atteint 260 km/h en vitesse de pointe. Équipé comme les autres Macan d’une batterie de 95 kWh net, il revendique jusqu’à 587 km d’autonomie maximale WLTP selon l’équipement.

Pas beaucoup moins cher que le Macan Turbo

Comptez 107 500€ pour ce nouveau Macan GTS en France, à comparer aux 93 091€ d’un Macan 4S et aux 119 700€ d’un Macan Turbo. Il est finalement assez proche de ce dernier en tarif, mais promet une efficacité dynamique au moins similaire sans égaler ses performances en ligne droite.