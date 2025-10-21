Le nouveau Toyota Land Cruiser FJ est un 4x4 qui se fait remarquer

Ça fait des années qu’on en parlait. Depuis qu’on l’avait vu sous la forme d’un concept-car au design cubique, exposé par Toyota lors d’une grande conférence de presse donnée par le patron de la marque au début de la décennie pour annoncer de nombreuses nouveautés à venir dans la gamme.

A quelques jours de l’ouverture des portes du salon de Tokyo 2025, Toyota montre enfin son nouveau Land Cruiser FJ. Il s’agit d’un SUV au style très carré (à la limite du jouet !) mesurant 4,57 mètres de long, soit légèrement plus qu’un Peugeot 3008 ou un Volkswagen Tiguan. Large de 1,85 mètre, il est aussi haut de 1,96 mètre ce qui lui interdira pas mal de parkings souterrains !

Son intérieur est un peu plus classique, avec l’architecture habituelle combinant deux écrans (un pour le combiné d’instrumentation et l’autre pour la tablette tactile centrale). La planche de bord est très verticale et le style rappelle celui du gros Land Cruiser.

Un châssis de Hilux

Ce nouveau Land Cruiser FJ repose sur l’architecture châssis IMV, déjà utilisée sur des utilitaires comme le pick-up Hilux mais aussi certains SUV non commercialisés chez nous comme le Fortuner. Il repose donc sur un vrai châssis à échelle ce qui garantit à la fois des capacités tout-terrain de premier plan et un niveau de confort et d’efficacité routière moyen.

Sous le capot, ce Land Cruiser FJ possède un quatre cylindres essence de 2,7 litres développant 163 chevaux et 246 Nm de couple, combiné à une boîte automatique à six vitesses et une transmission intégrale non permanente (avec très probablement un pont avant enclenchable).

Pas pour chez nous !

La mauvaise nouvelle, c’est que Toyota ne prévoit pas de le commercialiser en Europe. En France, il aurait de toute façon eu droit à un énorme malus écologique en raison de la nature de son groupe motopropulseur peu compatible avec les normes de mesure WLTP. On ne connaît pas son prix pour l’instant mais avec un design aussi fort, il aurait sans doute beaucoup plu y compris à la clientèle du Vieux Continent !