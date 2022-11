Toyota pourrait finalement renoncer à son joli SUV Compact Cruiser

Toyota ne compte actuellement qu'une seule voiture électrique dans sa gamme, le SUV familial bZ4x. Le constructeur japonais vient de dévoiler en Chine la bZ3, une berline électrique qui pourrait intégrer dans un second temps le catalogue de la marque en Europe. Mais Toyota est loin d'en avoir fini dans ses efforts d'électrification. A la fin de l'année dernière, le groupe a même présenté une vaste gamme de trente concept-cars badgés Toyota et Lexus pour donner un aperçu de ses futurs modèles électriques. D'ici la fin de la décennie, une gamme pléthorique de véhicules à zéro émissions doit ainsi voir le jour.

Parmi ces concept-cars, le Compact Cruiser EV a été très remarqué. SUV compact aux dimensions réduites, l'engin évoque le design des anciens Land Cruiser de la génération FJ (exactement comme le FJ Cruiser avant lui). Il affiche des lignes à la fois rustiques et audacieuses, qui plairaient sans doute aux clients fans des engins aux allures de 4x4 à l'ancienne.

Reporté ?

Mais d'après les journalistes de Reuters, Toyota aurait décidé de revoir ses plans et de mettre de côté ce Compact Cruiser. Le constructeur japonais compte mettre le paquet sur l'électrique, mais il voudrait finalement se donner le temps de développer une toute nouvelle plateforme remplaçant la e-TNGA actuelle et ne pas se précipiter en multipliant les projets. Alors qu'il visait la commercialisation de 30 nouveautés électriques d'ici 2030, la plupart des projets montrés sous la forme de concept-cars seraient actuellement gelés en attente d'une définition plus précise de la stratégie et de l'avancement du développement de la nouvelle plateforme. Le Compact Cruiser ne serait pas définitivement écarté pour autant et Toyota se laisserait jusqu'à l'année prochaine pour affiner son plan dans le détail. Il y a sans doute potentiellement un très joli coup à faire sur le marché des SUV électriques, par exemple pour concurrencer le nouveau Jeep Avenger.