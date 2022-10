Toyota dévoile sa berline électrique BZ3

Il n'existe actuellement qu'une seule voiture électrique dans la gamme de Toyota sur notre marché : le bZ4X, ce SUV familial de 4,69 mètres de long s'attaquant aux Volkswagen ID.4 et autres Nissan Ariya. En Chine, le constructeur japonais vient officiellement d'en dévoiler une seconde : il s'agit de la berline bz3, officiellement dévoilée il y a quelques heures.

Déjà vue cet été en images grâce à une publication du ministère chinois de l'industrie et de la communication, cette berline bz3 affiche des lignes étonnamment agressives et torturées. Elle mesure 4,72 mètres de long, un chiffre très proche de la Tesla Model 3 et ses 4,69 mètres de long. Son intérieur est encore plus futuriste que celui du bZ4X, avec une planche de bord très épurée équipée d'une gigantesque tablette tactile sur la console centrale et un gros afficheur numérique au-dessus du volant. On remarque aussi l'intrigante partie basse de la console centrale entre les sièges, possédant un gros sélecteur au milieu.

Bientôt en Europe ?

Toyota ne dévoile rien de la fiche technique pour l'instant mais le ministère chinois de l'industrie et de la communication évoquait de deux versions à 180 et 240 chevaux. On ignore pour l'instant si cette berline électrique présentée en Chine arrivera à moyen terme sur notre marché européen.